СМИ: ОАЭ тайно вложили полмиллиарда долларов в криптопроект Трампа 13 10.02.2026, 18:54

3,546

Это произошло за четыре дня до инаугурации президента США.

Структуры, связанные с советником по нацбезопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заедом аль Нахаяном, незадолго до инаугурации президента США Дональда Трампа инвестировали $500 млн в его криптовалютную компанию World Liberty Financial (WLF). Сделку заключили 16 января 2025 года — всего за четыре дня до вступления Трампа в должность, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

Издание отмечает, что у WLF на тот момент не было продуктов, а крупнейшее вложение обеспечивало покупателю 49% доли и два места в совете директоров. Почти $187 млн из первой части платежа сразу получили Трамп и члены его семьи, еще десятки миллионов — партнеры семьи Уиткофф и другие участники проекта.

Согласно расследованию, инвестиции поступили через цепочку малопрозрачных компаний, связанных с Тахнуном. Подразделение его корпорации G42 направило в WLF двух топ-менеджеров — юриста Мартина Эдельмана и генерального директора Пэна Сяо. Они присоединились к совету директоров, в котором уже находились Эрик Трамп и Зак Уиткофф.

Источники подчеркивают, что вложения ОАЭ последовали на фоне стремления эмиратов получить доступ к американским передовым чипам — сделку, которой долго противостояло правительство США из-за риска передачи технологий Китаю.

С точки зрения американского законодательства, такая схема вызывает вопросы. Конституция США рассматривает взятки как основание для импичмента, а уголовный кодекс — как преступление для чиновников, использующих должность в личных интересах.

Расследование также указывает, что WLF скрывала участие представителей ОАЭ. На ее сайте не упоминаются иностранные члены совета директоров и доля Тахнуна. Также в январе 2025 года на позицию стратегического советника компании был нанят еще один представитель ОАЭ — Фиак Ларкин.

Журналисты называют ситуацию «запутанной сетью», связывающей Трампа, его бизнес-партнеров, криптоиндустрию и высокопоставленных чиновников ОАЭ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com