Мафиозный режим РФ теряет опору 2 Леонид Невзлин

10.02.2026, 21:46

Нефтяной фундамент начинает заметно проседать.

Российская война держится не на идеологии и не на пропаганде «вставания с колен». Ее реальная основа – деньги. Пока мафиозный режим в Москве сохраняет доступ к нефтяным доходам, он способен финансировать агрессию, компенсировать военные потери и поддерживать внутреннюю лояльность элит. Но именно этот фундамент сегодня начинает заметно проседать.

Черный рынок российской нефти, который Кремль годами выдавал в качестве доказательств своей «устойчивости» и умения обходить санкции, оказался под серьезной угрозой. Миллионы баррелей застревают в хранилищах, и причина этого – не только новые ограничения со стороны США и Европы (аресты танкеров «теневого флота» России уже становятся обыденностью). Как отмечает колумнист Bloomberg Хавьер Блас, ключевой фактор значительно более прагматичен: соблюдение правил стало дешевле и безопаснее их нарушений.

Для покупателей санкционной нефти – прежде всего Индии и Турции – легальные альтернативы сегодня доступны по разумным ценам и без серьезных политических рисков. За последние два месяца эти страны без особого труда начали переключаться на нефть, не подпадающую под ограничения. В результате российские поставки теряют привлекательность, а прежняя модель сверхскидок перестает работать. Мафиозная экономика, привыкшая зарабатывать на серых схемах, сталкивается с банальной рыночной логикой.

Похожая ситуация складывается и для Ирана. Его экспорт почти полностью завязан на Китай, который сегодня покупает около 95% иранской нефти и примерно 60% российской. Эти отношения кажутся взаимовыгодными, но на самом деле лишь усиливают зависимость Москвы и Тегерана от центра принятия решений. Китай получает дешевую энергию и мощные политические рычаги, а диктатуры все меньше пространства для маневра.

Пекин теоретически может компенсировать объемы, от которых отказываются Индия и Турция, направляя санкционную нефть в стратегические резервы. Но даже в этом сценарии Россия и Иран оказываются не бенефициарами, а заложниками. Их доходы превращаются из инструмента внешнего контроля в источник суверенной силы. Альтернатива еще более болезненна: сокращение добычи и прямой удар по бюджетам, которые и без того испытывают серьезное давление.

Показателен и разворот Индии. Крупнейшие нефтеперерабатывающие компании страны – Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries – отказались от новых закупок российской нефти на март и апрель. По данным Reuters, Нью-Дели может воздерживаться от российских поставок и дальше, рассматривая это как часть стратегии сближения с США. Для Кремля это означает потерю одного из ключевых рынков и еще один сигнал: мир постепенно учится обходиться без мафиозных поставщиков.

Дыра в российском бюджете уже в январе этого года оказалась заметно более глубокой, чем год назад. И все тенденции указывают на то, что лучше не станет. Военная экономика требует все больше ресурсов, а источников для их пополнения становится все меньше. Иллюзия финансовой неуязвимости развеивается.

Важно понимать: для мафиозной системы финансовые потоки – это не просто источник доходов, а механизм управления. Деньги обеспечивают лояльность элит, работу репрессивного аппарата и относительное социальное спокойствие внутри страны. Пока нефть продавалась – пусть и со скидками, через серые схемы и посредников – режим мог компенсировать военные неудачи и откладывать расплату на будущее. В настоящее время это пространство для маневра стремительно сокращается.

Снижение нефтяных доходов сказывается сразу на нескольких уровнях системы. Во-первых, уменьшается ресурс для продолжения войны – не только в военном, но и в политическом измерении. Во-вторых, усиливается конкуренция внутри самой элиты за доступ к денежным потокам. И в третьих, растет зависимость от внешних игроков, прежде всего от Китая, который в этой конфигурации перестает быть партнером и становится арбитром.

Это важный момент. Мафиозное государство может существовать только в условиях относительной автономии своих теневых доходов. Как только контроль над ними смещается наружу, система теряет устойчивость. Россия все меньше зарабатывает на нефти и все больше продает собственную зависимость – соглашаясь с условиями, которые еще несколько лет назад считались бы неприемлемыми.

Современная Россия – это не энергетическая сверхдержава и не «геополитический гарант». Это мафиозная система, построенная вокруг теневых потоков, «серых флотилий» и постоянного обхода правил. Она не предлагает партнерам развития, безопасности или технологии. Она продает риск – и этот товар покупают все хуже.

Именно об этом подробно говорится в книге «Мафиозное государство: как Россия не смогла стать демократической», которая вышла под моей редакцией. В ней продемонстрировано, как уголовные практики были встроены в саму ткань государства, как теневая экономика стала опорой политической стабильности режима и как зависимость от нелегальных доходов превратилась в его главную уязвимость.

Сегодня борьба с доходами мафиозного режима выходит на первый план. Не громкие заявления и не символические жесты, а системное перекрытие финансовых потоков подтачивает способность Кремля вести войну. Каждая альтернатива санкционной нефти, каждый отказ от серых схем, каждый дополнительный риск для посредников ослабляет эту конструкцию.

Для мафиозного государства это всегда критический момент. Потому что без денег не работают ни война, ни репрессии, ни миф о собственной силе. И именно поэтому удары по финансовому фундаменту режима оказываются значительно эффективнее любых деклараций.

Леонид Невзлин, «Гордон»

