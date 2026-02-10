Уникальное достижение: ВСУ за одну ночь уничтожили два ЗРК «Тор-М2» россиян

Уникальное достижение: ВСУ за одну ночь уничтожили два ЗРК «Тор-М2» россиян1
- 10.02.2026, 22:48
- 2,570
Видео.
Операторы Сил беспилотных систем батальона Asgard 412-й бригады Nemesis уничтожили два зенитно-ракетных комплекса «Тор-М2» оккупантов всего за одну ночь.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение СБС ВСУ в Telegram.
«На одном из ключевых направлений пилоты батальона Asgard 412-й бригады Nemesis поразили два зенитных ракетных комплекса «Тор-М2» противника общей стоимостью около 50 млн долларов», - говорится в заявлении.
Украинские защитники нанесли удар по вражеской технике средствами middle strike (ударные дроны средней дальности - 50-300+ км) на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения.
В СБС рассказали, что с начала года операторы 412-й бригады Nemesis уже уничтожили 13 российских ЗРК и радиолокационных станций, входящих в состав вражеской ПВО.