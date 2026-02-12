В минском театре, куда невозможно купить билеты, уволили директора

В минском театре, куда невозможно купить билеты, уволили директора5
- 12.02.2026, 21:22
Татьяна Толстик возглавляла театр с 2024 года.
Директор Белорусского государственного театра кукол Татьяна Толстик лишилась должности. Ее персональная страница удалена с сайта коллектива. Раздел «Контакты» также пуст, хотя еще недавно там была информация о Толстик. Теперь на сайте среди работников театра не упоминается какой-либо человек, занимающий пост директора, заметило «Зеркало».
Татьяна Толстик стала директором столичного театра кукол в 2024 году. До этого была старшим преподавателем кафедры режиссуры Белорусской государственной академии искусств. Предшественником Толстик на этой должности был Дмитрий Семенов, теперешний директор «Беларусьфильма».
Увольнение Толстик случилось в течение последнего месяца. Еще 18 января 2026 года она фигурировала в статусе директора. Причины ее ухода неизвестны.
В последнее время белорусы устроили настоящую охоту на билеты в столичный театр кукол. Некоторые пытаются попасть на его постановки для взрослых по несколько месяцев, а из-за огромного ажиотажа вокруг этой площадки театралы даже предложили ограничить количество билетов, продаваемых в одни руки.
«Дошло до того, что в адрес театра начали поступать угрозы от некоторых организаций, которые путем шантажа требуют изыскать им билеты, в противном случае они пожалуются в вышестоящие органы, мол, артисты и администрация перепродают билеты, а это уже дискредитирует деловую репутацию театра», — отмечала Толстик в апреле 2025 года.