Украина может получить 30+5 ракет PAC-3 для систем Patriot 1 13.02.2026, 6:32

Инициативу выдвинула Германия.

Германия предложила союзникам передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции по итогам заседания в формате «Рамштайн».

По его словам, Берлин готов передать пять ракет PAC-3 при условии, что другие страны-партнеры обеспечат еще 30 таких перехватчиков.

«В конце нашей встречи я спонтанно предложил, что Германия собирается поставить Украине еще пять ракет-перехватчиков PAC-3, если страны-партнеры предоставят вместе 30 ракет PAC-3», — рассказал Писториус.

Он отметил, что вопрос поставки ракет является критически важным, поскольку речь идет о сохранении человеческих жизней. По словам немецкого министра, процесс продвигается в правильном направлении, хотя часть решений еще требует окончательного утверждения. В то же время он выразил оптимизм относительно реализации формата «30 плюс 5».

Со своей стороны министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Киев продолжает сотрудничество с Соединенными Штатами по контрактированию ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot. Он подчеркнул, что украинским военным не хватает таких перехватчиков на фоне массированных ракетных атак России.

