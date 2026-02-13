21 мая 2026, четверг, 16:04
Во Франции вспыхнул новый скандал с Лувром

  13.02.2026, 15:16
На этот раз из-за мошенников.

Парижская прокуратура заявила, что в рамках расследования возможной масштабной схемы мошенничества с билетами в Лувр на сумму 10 миллионов евро были задержаны девять человек. Об этом сообщило агентство АР.

Отмечается, что аресты произошли во вторник в рамках судебного расследования, начатого после того, как Лувр подал жалобу в декабре 2024 года.

По оценкам, убытки музея за последнее десятилетие превышают 10 миллионов евро.

В прокуратуре сообщили, что среди задержанных двое сотрудников Лувра, несколько экскурсоводов и один человек, подозреваемый в организации мероприятия.

«Музей предупредил следователей о частом присутствии двух китайских экскурсоводов, которых подозревали в том, что они приводили группы китайских туристов в музей, мошенническим путем используя одни и те же билеты несколько раз для разных посетителей. Позже других гидов заподозрили в подобной практике», - говорится в сообщении.

Прокуратура заявила, что наблюдение и прослушивание подтвердили многократное использование билетов и очевидную стратегию разделения туристических групп, чтобы избежать уплаты обязательного «гонорара за выступление», взимаемого с гидов. Расследование также указало на подозреваемых сообщников в Лувре, которым якобы платили наличными в обмен на избежание проверки билетов.

