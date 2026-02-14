Названы 12 суперпродуктов с витамином C, которые изменят здоровье и жизнь 1 14.02.2026, 9:23

Если есть их каждый день.

Витамин C содержится во многих продуктах, но чтобы он действительно работал на пользу вашего здоровья, важно знать, когда и как его лучше употреблять. Самый оптимальный период для «подзарядки» организма — зима. Именно тогда наш иммунитет наиболее уязвим к сезонным простудам и вирусам.

Холод сам по себе — не главная причина болезней. Основные «провокаторы» кашля, насморка и гриппа — вирусы и бактерии, которые активнее размножаются при низких температурах. К тому же мы меньше времени проводим на свежем воздухе, и наш иммунитет ослабляется. Результат — легко подхватываем простуду и передаем ее дальше.

Секреты максимального действия витамина C

Чтобы усилить защиту организма, начните с питания, советуют в Vogue. Витамин C — ключевой нутриент для иммунитета, который организм не может синтезировать и накапливать в больших количествах.

Хотя добавки могут помочь, лучший способ получить витамин C — через пищу. Вкусная фруктовая и овощная пища содержит его в больших дозах и одновременно флавоноиды, улучшающие усвоение. Дополнительный бонус: увеличение доли свежих сезонных продуктов в рационе оказывает благотворное влияние на кожу.

Полезные свойства витамина C

Поддерживает иммунитет и защищает от сезонных заболеваний.

Мощный антиоксидант, замедляющий старение клеток.

Облегчает усвоение железа и способствует образованию красных кровяных телец.

Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и капилляры.

Поддерживает здоровье соединительных тканей, ускоряет заживление ран.

Способствует синтезу гормонов и нейротрансмиттеров, поддерживает нервную систему.

12 продуктов, богатых витамином C, для ежедневного рациона

От добавок к продуктам — природный витамин C без риска «избытка», который может привести к расстройствам желудка. Главное: ешьте продукты сырыми или слегка приготовленными, потому что витамин C разрушается под воздействием тепла.

Острый перец — 229 мг на 100 г. Добавляйте в салаты, пасту или рыбу.

Сладкий перец — 166 мг на 100 г. Идеален для салатов и закусок.

Черная смородина и другие ягоды — 180 мг на 100 г. Смузи, йогурт или перекус.

Руккола — 110 мг на 100 г. Салаты, смузи, овощные блюда.

Шпинат — 54 мг на 100 г. Суперфуд против усталости.

Салат-латук — 59 мг на 100 г. Идеально для обеда.

Гуава — 228 мг на 100 г. Антиоксидантное и противовирусное действие.

Кейл — 120 мг на 100 г. Для салатов, смузи или соков.

Киви — 85 мг на 100 г. Помогает пищеварению, содержит кальций и калий.

Апельсины и другие цитрусовые — 75 мг на средний апельсин. Пейте соки сразу после приготовления.

Брокколи — 89 мг на 100 г. Сырая в салатах или быстро на пару.

Брюссельская капуста — 85 мг на 100 г. Нарезайте тонко в салаты или с пармезаном.

