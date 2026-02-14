Силы обороны Украины поразили катер, радар и склад боеприпасов россиян
- 14.02.2026, 13:49
- 1,762
В Генштабе ВСУ раскрыли подробности.
Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким важным военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях, поразив технику, системы связи и инфраструктуру обеспечения противника
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Поражены десантный катер и радиолокационная станция
По данным военных, 12 февраля в районе населенного пункта Новоозерное на временно оккупированной территории Крыма был поражен транспортно-десантный катер БК-16.
В тот же день в районе Гвардейского поражена радиолокационная станция РСП-10 противника.
Российский транспортно-десантный катер БК-16
БК-16 - это российский скоростной транспортно-десантный катер, предназначенный для перевозки морского десанта и проведения спецопераций. Катер разработан концерном «Калашников» и может транспортировать до 19 десантников вместе с экипажем.
Катер оснащается пулеметными установками, гранатометами или другим легким вооружением, что позволяет ему прикрывать высадку десанта и действовать в условиях боевых операций на море и в прибрежной зоне. Максимальная скорость БК-16 превышает 40 узлов (более 70 км/ч).
Удар по узлу связи и складу боеприпасов
Также 12 февраля в районе Приморска на временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны поразили узел связи российских войск.
Кроме того, 13 февраля в районе Новоэкономичного на временно оккупированной территории Донецкой области был поражен склад боеприпасов оккупантов.
Сейчас потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.