Рубио рассказал, чем закончится война РФ против Украины 14.02.2026, 14:06

Война России против Украины не закончится «традиционным поражением» одной из сторон, но Москва также не сможет достичь своих стратегических целей. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Bloomberg.

По его словам, конфликт, вероятно, завершится путем переговорного урегулирования. Рубио подчеркнул, что ни одна из сторон не сможет реализовать все свои максималистские требования, а война в конечном итоге приведет к политическому компромиссу.

В то же время он отметил, что вопросы территорий, в частности возможные уступки по Донецку, станут чрезвычайно болезненными для украинского общества.

