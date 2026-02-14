МЧС предупредило о возможном выбросе гистамина в организмах белорусов 5 14.02.2026, 15:59

12,772

Это произойдет в ближайший день.

В ближайшие дни жителям Беларуси предстоит пережить оранжевый уровень опасности, объявленный Белгидрометом. Дело этой зимой обычное и не такое страшное, на первый взгляд. Однако в МЧС попросили жителей страны отнестись к резкому похолоданию со всей серьезностью. Ведь его последствия могут быть не очевидны, пишет «Телеграф».

Согласно прогнозам Белгидромета, в ночь на воскресенье, 15 февраля, на большей части территории страны ожидается резкое изменение погоды. Столбики термометров опустятся до -12…-17°С, а по северу при прояснениях — до -18…-23°С. В южных районах будет теплее — -7…-11°С.

В МЧС пояснили, что резкие перепады температуры воздуха ведут к колебаниям содержания кислорода в атмосфере: при похолодании его уровень повышается. А это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, напомнили спасатели.

Однако главную угрозу ведомство видит в перепадах температур, превышающих 8 градусов в сутки.

«Если перепады температур составляют более 8 градусов в сутки, то это приводит к выбросу в организме человека гистамина (биологически активного вещества, вызывающего аллергические реакции), порой даже у тех, у кого ни разу не было подобных проблем», — говорится в предупреждении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Особенно сильно, предупреждают спасатели, предстоящее изменение погоды скажется на астматиках, гипертониках (людях с повышенным артериальным давлением), а также людях с желчнокаменной и почечнокаменной болезнями. В ведомстве отметили, что факторами опасности становятся ослабление иммунитета и рост респираторных заболеваний, в первую очередь среди детей и пожилых.

МЧС рекомендовало белорусам смягчить удар по организму с помощью умеренных физических нагрузок, сбалансированного питания и полноценного сна, а также призвало водителей и пешеходов к осторожности из-за гололедицы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com