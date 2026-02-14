Премьер Дании: Нужно разрешить ВСУ наносить удары вглубь России 10 14.02.2026, 20:07

Путин понимает лишь язык силы.

Премьер Дании Метте Фредериксен призывает наносить дальнобойные удары вглубь территории России, чтобы таким образом принудить Москву к миру.

Выступая на Мюнхенской конференции, Фредериксен заявила, что, по ее мнению, если бы Путин действительно стремился к миру, он бы не стал уничтожать украинскую энергоинфраструктуру в то время, как температура воздуха в Киеве ниже 25 градусов мороза. Датский премьер считает Россию страной, которая не собирается меняться и «понимает исключительно язык силы».

Главным препятствием в принуждении России к миру Фредериксен называет установленные Западом ограничения в применении дальнобойных вооружений. По мнению датского премьера, чтобы победить в войне с Россией, необходимо разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории.

