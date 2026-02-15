Один из самых известных белорусских актеров сменил работу и ушел от российской «звезды» 10 15.02.2026, 9:55

16,626

Павел Харланчук

В 2020-м он уволился из Купаловского театра вместе с большей частью труппы.

Известный белорусский актер Павел Харланчук, в 2020-м уволившийся из Купаловского театра вместе с большей частью труппы, ушел из Московского губернского театра, который возглавляет Сергей Безруков. Его персональная страница на сайте коллектива теперь недоступна, пишет «Зеркало».

Когда именно он ушел из МГТ неизвестно. Причины также не назывались. Еще в августе 2025 года Харланчук рассказывал в интервью, что продолжает работать в коллективе, хотя занят всего в двух спектаклях Московского губернского театра. «Должна была быть еще пара, но не случилось. Еще один заморозили. Сергей Витальевич [Безруков] собирается ставить вроде как «Чайку», может, там поучаствовать… А так упор на кино», — отмечал Харланчук.

Напомним, российский актер Сергей Безруков поддержал аннексию Крыма в 2014-м и вторжение в Украину в 2022-м. Находится под санкциями Европейского союза.

Павел Харланчук родился в 1978 году в Гомеле. Работал в труппах Горьковского и Купаловского театров, в десятые годы был одним из самых популярных белорусских актеров. В 2020-м уволился из последнего вместе с практически всей труппой, в следующем году переехал в Москву и стал актером МДТ. Активно снимается в кино. По состоянию на август 2025-м вышли три фильма с участием Павла, в двух он снялся в главных ролях. В производстве находились еще пять фильмов, в двух из них — тоже главные роли. В 2026-м в производстве находятся две картины с его участием.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com