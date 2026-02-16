24 мая 2026, воскресенье, 11:51
Сюрприз для россиян

  • Александр Невзоров
  • 16.02.2026, 17:01
Те россияне, которые не успеют разориться и полностью обеднеть в 2026 году, не должны «вешать нос». У них всё впереди. Волшебное окно возможностей откроется в 2027 году.

Этот год гарантирует бизнесу ту самую «сумму», от которой «не надо зарекаться». Решение о введении НДС в 22% накроет медным тазом благополучие бесчисленного количества семей. Уже сейчас можно готовиться к новой реальности и учить детишек не фигурному катанию, а грамотной сортировке мелких денег в кепке и сердобольным песням.

«Минпромторг предложил ввести полный НДС 22% на иностранные товары с 2027 года. Минпромторг предложил с 1 января 2027 года установить НДС в размере 22% на иностранные товары. Об этом глава ведомства Антон Алиханов рассказал на заседании комитета Госдумы по промышленной политике. В министерстве заявили, что мера должна уравнять условия для российских и зарубежных продавцов. Ставку предлагается ввести сразу в полном объёме, без «переходного периода».

Ход, надо сказать, грамотный и «далеко идущий». Сделав десятки миллионов россиян нищими, режим получит отчаявшихся людей, для которых окопы будут единственным средством накормить своих детей.

Александр Невзоров, Telegram

