Очередной раунд разговоров или начало действий 2 Петр Олещук

16.02.2026, 11:34

В середине февраля 2026-го года в Мюнхене снова собралась мировая политическая элита. В отеле «Bayerischer Hof» обсуждают разрушенный войной порядок, угрозы НАТО, ядерный шантаж и российскую агрессию. Формально это «обычная» Мюнхенская конференция по безопасности. По сути же это еще одна попытка ответить на главный вопрос: будет ли Запад с Украиной до конца, или начнёт готовить «красивый выход» из войны за счёт украинских интересов.

Тема нынешнего года связана с «разрушением миропорядка» (Under Destruction). Европа одновременно боится расширяющейся войны, возможного сокращения участия США и роста давления России и Китая. На этом фоне разговоры о «послевоенной архитектуре безопасности» идут параллельно с ежедневными сводками о ракетных ударах по Украине.

Украина снова оказалась в эпицентре дискуссий. Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене — это не «дипломатический ритуал», а попытка перехватить инициативу в момент, когда часть западных элит склоняется к идее «быстрого мира» любой ценой.

Главные акценты Зеленского в Мюнхене-2026.

Украина не подпишет «мир ради мира». Только соглашение, которое реально предотвратит новую войну. Для этого Киев требует долгосрочных, минимум 20-летних гарантий безопасности от США и союзников.

Президент прямо предупредил, что уступки территории не принесут мира, как не принесла его политика умиротворения диктаторов в 1930-е годы.

Украина настойчиво требует конкретную дату вступления в Европейский Союз. Ориентиром озвучен 2027 год. На полях конференции Киев добился обещаний о новых пакетах военной и энергетической помощи от европейских союзников. С конкретным сроком «до 24 февраля», годовщины полномасштабного вторжения. Речь идёт прежде всего о ракетах ПВО и поддержке энергетики, переживающей массированные удары.

Отдельная линия - это дискуссия о выборах в Украине. На фоне давления со стороны Дональда Трампa Зеленский в Мюнхене повторяет, что выборы возможны, но только при прекращении огня и реальных гарантиях безопасности, а не под залпы российских ракет. Для Украины это принципиально. Если согласиться на выборы под обстрелами, это станет легализацией права России диктовать политику Украине, угрожая обстрелами.

Сигналы из США в Мюнхене неоднозначны. С одной стороны, звучат заверения в «историческом союзе Запада», с другой же всё чаще повторяется мысль, что Америка не будет бесконечно платить за безопасность Европы, если сама Европа не готова вкладываться.

Параллельно продолжается политическое давление на Киев по поводу переговоров и выборов. Часть американского истеблишмента повторяет месседж, что Украина должна идти на компромисс ради «скорейшего мира» и провести выборы, чтобы снять вопросы легитимности.

Ответ украинской стороны в Мюнхене строится вокруг трёх тезисов:

Мир возможен только после прекращения огня. Ни Зеленский, ни другие украинские лидеры не говорят о капитуляции или заморозке конфликта «как есть». Звучит позиция: сначала прекращение огня и реальные гарантии, а потом выборы.

Компромиссы за счёт территорий недопустимы. Публичные заявления президента Украины в Мюнхене направлены на то, чтобы не дать закрепиться идее, что «можно отдать немного Донбасса или Крыма, и успокоить Путина».

Украина готова к реформам и выборам, но при условии безопасности. Это ответ тем, кто пытается представить Киев как сторону, удерживающую власть и прикрывающуюся войной.

Для Украины жизненно важно перевести эту дискуссию из плоскости «уступок» в плоскость «гарантий»: вопрос не в том, что отдаст Украина, а в том, что сделает Запад, чтобы Россия не начала новую войну через несколько лет.

Мюнхен-2026 показывает, окно возможностей для Украины ещё открыто. Европа и США пока готовы слушать и поддерживать. Но параллельно растёт давление тех, кто хотел бы «закрыть украинский вопрос» любой ценой.

От того, насколько чётко Киев будет формулировать свои интересы (и в Мюнхене, и после него), зависит, станет ли нынешняя конференция шагом к справедливому миру или очередным этапом на пути к новому, намного более опасному витку войны в Европе.

Петр Олещук, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

