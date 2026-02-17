Наталья Радина: В России неспроста заговорили о революции в Беларуси 19 17.02.2026, 18:44

Наталья Радина

Для Путина и Лукашенко все может закончиться быстро.

Что стоит за заявлениями России о подготовке революции в Беларуси? Может ли Путин задействовать Лукашенко в войне против стран НАТО? Почему ближайшие два года могут стать для российского и белорусского диктаторов критическими?

Об этом в интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

В докладе Мюнхенской конференции по безопасности говорится, что Россия может атаковать одну из стран Балтии в течение двух лет после возможного прекращения огня в Украине. Нападение будет произведено с территории Беларуси. Наталья Радина считает, что Путин может не дожидаться остановки войны в Украине:

— Нападение на страны Балтии, в том числе и с территории Беларуси, может произойти буквально в этом году, и на это указывает несколько признаков.

Первый из них — это заявление Службы внешней разведки России и пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, что на территории Беларуси якобы готовится «переворот», страны НАТО «планируют цветную революцию». Думаю, что это говорит не о желании России сменить режим в Беларуси, а о намерении РФ разместить на белорусской территории значительное количество российских войск. Совершенно ясно, что ни в Литве, ни в Польше не готовят сегодня никаких переворотов в Беларуси. На фоне этих заявлений Россия просто разместит в стране десятки, может быть, даже сотни тысяч российских военнослужащих.

Да, могут звучать критические заявления относительно того, где РФ может взять такое количество военнослужащих, учитывая потери, которые несет российская армия в Украине. Но мы видим, что идет скрытая мобилизация в России, и не исключено, что как раз таки к началу летнего наступления, где-то в мае 2026 года, на территории Беларуси могут быть размещены дополнительные российские войска.

Второй момент, который также меня настораживает, это информация от Службы внешней разведки Эстонии, что Россия значительно нарастила производство боеприпасов. В 2025 году было произведено 7 миллионов снарядов, ракет и мин. То есть с начала широкомасштабного наступления России на Украину, с 2022 года производство снарядов в России выросло в 17 раз. Речь идет не только о производстве снарядов, ведь идет импорт боеприпасов из Ирана, из Северной Кореи. В итоге разведка Эстонии предполагает, что это может быть сигналом к тому, что Россия готовится к новой войне.

Еще один момент, который также вызывает сейчас большие вопросы, это готова ли сама Европа к нападению со стороны России. Знаю, что на Мюнхенской конференции один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров говорил, что как раз таки в этом году будут попытки испытать на прочность 5-ю статью Устава НАТО.

Наталья Радина обращает внимание на статью The Wall Street Journal о совместных учениях НАТО и ВСУ в Эстонии:

— Украинские операторы дронов в течение полусуток разгромили несколько батальонов натовской армии. И мы понимаем, что к атаке дронов ни Литва, ни Латвия, ни Польша, ни Эстония сегодня не готовы. Если будет принято решение запустить в Литву 2000 российских дронов, то очень быстро будут выведены из строя системы ПВО, военные объекты и даже центры принятия решений.

Эта на самом деле очень тревожная ситуация. Боюсь, что Путин может воспользоваться моментом, когда Европа пока еще не готова к обороне и войне с Россией. Трамп, как мы видим, не спешит сегодня на помощь не только Украине. Не уверена, что он будет спешить на помощь своим европейским партнерам. И в этой ситуации, думаю, что у Путина будет единственная возможность для действий как раз таки в эту каденцию Трампа.

Белорусская журналистка призывает руководство НАТО действовать превентивно:

— Необходимо четко и ясно говорить, что в случае, если российская армия попытается захватить Сувалский коридор, попытается напасть на Литву, Латвию, Эстонию или Польшу, в этом случае немедленно будут нанесены ракетные удары по местам скопления российских войск, по военным объектам, а также по Москве.

Также я обратила внимание на слова канцлера Германии Фридриха Мерца относительно того, что сегодня Европе необходимо разрабатывать собственные программы ядерного сдерживания. О чем это говорит? Вполне возможно, что будут модернизироваться ядерные арсеналы во Франции, в Британии. Возможно, сама Германия будет разрабатывать ядерное оружие. В таком случае ядерные ракеты необходимо размещать на границах с Россией и Беларусью.

Наталья Радина обращает внимание на попытки Кремля заблокировать YouTube и Telegram в России. По ее мнению, это может говорить о возможной эскалации со стороны Путина в ближайшее время:

— Как журналист я могу сказать, что для меня блокировки всегда признак того, что власть готовит какую-то мерзость. Мне кажется, что блокировка YouTube и Telegram должна вас подвести к мысли, что Путин готовится к наступлению. Вопрос, зачем ему это сейчас? Я вам скажу, что Россия готовила атаку на страны Балтии еще в 2009 году, до нападения на Украину. В частности, такой сценарий прорабатывался на белорусско-российских учениях «Запад-2009», которые проходили, когда я еще жила в Минске. Оппозиция тогда проводила акции протеста против этих маневров, были арестованы многие активисты.

Сценарий учений «Запад» был следующим: оккупация стран Балтии, нанесение ядерного удара по Варшаве. Такие стратегические планы Кремль вынашивает достаточно давно. Зачем это Путину? Это надо спрашивать у него. Одну из причин назвал украинский Институт черноморских стратегических исследований, заявивший, что высока вероятность нападения России на страны Балтии. Причина — изменения в глобальной политике. Президент США Трамп подвинул Путина на второй план, и российский диктатор потерял статус ключевой фигуры в мировой геополитике. Сейчас он может пойти на какие-то демонстративные силовые действия ради восстановления своего образа альфа-лидера. Тем более, понимая, что Трамп может ему совершенно не мешать в этих агрессивных планах, а также осознавая неготовность Европы отражать эти атаки. Мне кажется, что здесь важно не отмахиваться и не говорить, что «у Путина не хватит сил». У него хватает сумасшествия для того, чтобы это совершить.

Евгений Киселев указывает на то, что западные санкции привели к серьезным проблемам в российской экономике:

— Мы неоднократно слышали даже от, безусловно, антипутинских, антивоенно настроенных российских экономистов, что «мол, давайте не будем недооценивать возможности путинской экономики», что «она находится не в таком плохом состоянии, как ее малюют». Но вот заметьте, даже они (не хочу сейчас называть никаких конкретных фамилий) признают, что были неправы и переоценили возможности, ресурсы и стабильность российской экономики. Кажется, она катится к серьезнейшему кризису. Кризис этот может наступить, как на днях написала газета Washington Post, буквально через несколько месяцев. Поэтому санкции чрезвычайно важны. Санкции оказались эффективнее, чем многие говорили.

Наталья Радина согласна с мнением, что давление на Россию приносит свои плоды:

— Естественно, санкции работают со временем. Нельзя ожидать, что введя санкции сегодня, мы завтра уже почувствуем их эффективность. Сейчас, по прошествии нескольких лет, очевидно, что они работают.

Работают также низкие цены на нефть, санкции против «теневого флота» России, вторичные санкции, которые вводят США. Если Индия откажется от покупок российской нефти, это нанесет огромный удар по экономике РФ. Удары Украины по российским нефтепрерабатывающим заводам и нефтехранилищам — это также чрезвычайно важно. Все это действительно приводит российскую экономику к коллапсу. Если 40% бюджета тратить на войну, то это неминуемо приведет к катастрофе.

Главный редактор сайта Charter97.org отмечает, что в последнее время раздаются призывы к Европе снимать санкции с режима Лукашенко:

— Европа категорически заявляет, что санкции остаются, хотя некоторые представители белорусской оппозиции — Виктор Бабарико и Мария Колесникова — призывают их снимать. Позицию Европы, безусловно, нужно приветствовать.

Отмечу, что в 2020 году эти люди также занимали лояльную позицию в отношении России и диктатора Лукашенко. Сама Мария Колесникова говорила, что «не собиралась свергать тирана, а просто участвовала в избирательной кампании». Многие люди уже забыли, что Виктор Бабарико заявлял, что «Лукашенко честно выигрывал все президентские выборы до 2020 года». И он, и глава его штаба Колесникова повторяли, что «никуда от хороших отношений с Россией мы не можем деться, ведь у нас «союзное государство». Они были крайне лояльно относительно Кремля и Путина. Это неудивительно, потому что Виктор Бабарико на протяжении 20 лет возглавлял совет директоров «Белгазпромбанка». Кто главные акционеры «Белгазпромбанка»? Непосредственно «Газпром» и «Газпромбанк». Такой человек не может самостоятельно пойти и бросить вызов диктатору Лукашенко, главному союзнику российского правителя Путина. Это невозможно себе представить ни в каких фантазиях.

В сентябре 2020 года, когда на улицах Минска были первые убитые, уже начались массовые аресты, Мария Колесникова заявляла, что «еще слишком рано вводить экономические санкции». Напомню, что они не вводились преступно долго — до мая 2021 года. Если бы экономические санкции против режима Лукашенко начали бы вводить сразу — в августе-сентябре 2020 года, — это могло бы существенно повлиять на ситуации в Беларуси.

По сути эти люди работают на режим Лукашенко. Сегодня они призывают европейских послов вернуться в Минск, что фактически означает легитимизацию Лукашенко, ведь они будут вручать диктатору верительные грамоты.

На вопрос о настроениях в белорусской номенклатуре Наталья Радина ответила, что внутри режима Лукашенко идет саботаж:

— Думаю, что белорусские чиновники тайно желают поражения России в этой войне. Конечно, лично Лукашенко понимает, что поражение РФ приведет к лишению поддержки от Путина, а сам он может потерять власть. Что касается белорусской номенклатуры и бизнеса, я практически на 100% уверена, что они желают Украине победы, ведь прекрасно знают, что в противном случае им придется стать еще одним регионом РФ, а этого они крайне не хотят, ведь тут же потеряют власть.

Они саботируют интеграцию с РФ, насколько это возможно. Однако пока идет война, а Россия относительно сильна, белорусские чиновники опасаются действовать более активно, но какие-то попытки переговоров с Западом, с США, пускай и с позволения Путина, ими предпринимаются.

Время очевидно на нашей стороне. Путин и Лукашенко закончатся физически, экономически и в военном плане. Не вижу у России даже нескольких лет. Когда слушаешь Виталия Портникова, он предполагает, что Россия может воевать до 2030 года и дальше. Не думаю, что у них есть такой запас сил. Многое может решиться в ближайшие год-два, если будут решительные действия со стороны Запада. Здесь я бы не стала списывать Трампа, что он будет работать исключительно на Россию. Сейчас многие предрекают его поражение на промежуточных выборах в Конгресс. Ряд экспертов, которые скептически относятся к президенту США, считают, что накануне выборов Трамп может более решительно действовать в отношении Путина. Ведь общественное мнение в США однозначно на стороне Украины.

В конце Наталья Радина обратила внимание на психическое состояние Лукашенко. Диктатор вот уже несколько недель в обход Генштаба и Минобороны поднимает по тревоге белорусские войска:

— Весь этот кипиш Лукашенко устраивает на разных полигонах страны, так как очень испугался спецоперации США в Венесуэле. Это единственная версия, почему проходят внезапные проверки в белорусской армии. Лукашенко боится, что его могут похить в резиденции в Дроздах и доставить в Гаагу, где ему придется отвечать за все преступления.

Кстати, высказывались предположения, что Лукашенко не полетел в Вашингтон на «Совет мира» Трампа, потому что также боялся, что вдруг его там могут арестовать. Доверия у него нет ни к европейцам, ни к американцам. Такая вот паранойя со стороны Лукашенко.

