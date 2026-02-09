Служба внешней разведки России пугает Лукашенко свержением

  • 9.02.2026, 19:03
СВР РФ считает, что диктатора отстранят от власти «либеральные пассионарии».

НПО западных стран, среди которых «демократизаторские» структуры, агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских государств якобы предпринимают попытки сформировать ресурс из «озлобленных оппозиционеров» в Беларуси в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2030 году. Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Для реализации сценария цветной революции ставится задача подыскать в белорусском обществе новых либеральных пассионариев», — говорится в заявлении.

В СВР РФ заявляют, что на Западе надеются «ослабить связку Минска и Москвы» в рамках «союзного государства» и затруднить России достижение целей «специальной военной операции».

«Западники планируют провести тщательную «инвентаризацию» белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс «обозленных на Александра Лукашенко», — сообщили в СВР РФ.

