Служба внешней разведки России пугает Лукашенко свержением 42 9.02.2026, 19:03

24,572

СВР РФ считает, что диктатора отстранят от власти «либеральные пассионарии».

НПО западных стран, среди которых «демократизаторские» структуры, агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских государств якобы предпринимают попытки сформировать ресурс из «озлобленных оппозиционеров» в Беларуси в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2030 году. Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Для реализации сценария цветной революции ставится задача подыскать в белорусском обществе новых либеральных пассионариев», — говорится в заявлении.

В СВР РФ заявляют, что на Западе надеются «ослабить связку Минска и Москвы» в рамках «союзного государства» и затруднить России достижение целей «специальной военной операции».

«Западники планируют провести тщательную «инвентаризацию» белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс «обозленных на Александра Лукашенко», — сообщили в СВР РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com