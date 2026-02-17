Необходимо ломать планы Кремля

Необходимо ломать планы Кремля1
- Леонид Невзлин
- 17.02.2026, 17:57
- 6,060
Начинать переговоры следовало бы с ответа на путинский террор.
Вооруженные силы Украины на прошлой неделе смогли освободить от оккупантов территорию площадью более 200 км² – это самый успешный прорыв ВСУ за два с половиной года.
По данным AFP, защитники Украины воспользовались тем, что у российских войск были заблокированы терминалы Starlink. Площадь возвращенной под контроль Киева территории почти сопоставима с площадью украинских земель, оккупированных РФ за весь декабрь.
Однако, несмотря на потери на фронте, Москва не отказывается от своей людоедской тактики террора против мирных украинцев. Этой ночью, в очередной период сильных морозов, путинская армия предприняла попытку комбинированного удара по украинской энергетике. К сожалению, баллистические ракеты достигли целей, но все крылатые ракеты, запущенные со стратегических бомбардировщиков, ВСУ удалось перехватить.
Сегодня начинается очередной раунд переговоров – на этот раз в Женеве. Этой же ночью Дональд Трамп сделал удивительное заявление: «Украине лучше быстро сесть за стол переговоров». Что именно имел в виду президент США – загадка. Украина и не покидала переговорный стол, а сегодня представителям Киева придется выслушивать очередной поток сознания в исполнении Мединского.
Последние события показывают: мир с позиции силы возможен. Решительные и скоординированные действия по отключению РФ от западных систем, а также укрепление ПВО способны ломать планы Кремля. И начинать переговоры следовало бы именно с жесткого ответа на путинский террор, а не с обсуждения планов совместного заработка.
Леонид Невзлин, Telegram