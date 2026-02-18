Польша запретила въезд на военные объекты автомобилям китайского производства 5 18.02.2026, 10:38

Чтобы ограничить риск утечки конфиденциальной информации.

Польша запретила въезд автомобилей китайского производства на военные объекты из-за опасений, что их бортовые датчики могут использоваться для сбора конфиденциальных данных.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление польских Вооруженных сил.

В заявлении армии говорится, что такие автомобили, как и ранее, могут допускаться на охраняемые объекты, если определенные функции отключены и приняты другие меры безопасности, требуемые правилами безопасности каждого объекта.

Чтобы ограничить риск утечки конфиденциальной информации, военные также запретили подключать служебные телефоны к информационно-развлекательным системам в транспортных средствах китайского производства.

Ограничения не распространяются на общедоступные военные объекты, такие как больницы, клиники, библиотеки, прокуратуры или гарнизонные клубы, отметили польские военные.

В заявлении отмечается, что эти меры являются предосторожностью и соответствуют практике, которая применяется членами НАТО и другими союзниками для обеспечения высоких стандартов защиты оборонной инфраструктуры.

