Анна Гуськова вышла в финал по лыжной акробатике на Олимпиаде 4 18.02.2026, 13:52

Белоруска, выступившая в 2020 году за честные выборы, продолжает борьбу за медали.

В первой попытке Анна Гуськова показала результат 88,29, во второй — 82,73. Берется лучший результат, Гуськова в квалификации заняла 8‑е место.

В финал вышли 12 лучших. У канадки Марион Тено, занявшей первое место в квалификации, — 108,61 балла, у третьего места — 90,22.

Анастасия Андриянова — 16-я, Анна Деруго — 17-я, и в финал не попали.

Финал начнется в 15 часов по минскому времени.

Сначала 12 фристайлисток определят шестерку лучших, которые потом разыграют медали.

Белорусские фристайлисты брали медали на всех Зимних Олимпиадах начиная с 1998 года. Анна Гуськова завоевала на Олимпиаде-2018 золото, в 2022 году — серебро.

Белорусская сборная по фристайлу одной из первых в спорте отреагировала на события августа 2020 года. Уже через десять дней после выборов спортсмены подписали обращение с требованием провести повторные честные выборы и остановить насилие. Среди подписавших была и Анна Гуськова.

