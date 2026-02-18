Анна Гуськова вышла в финал по лыжной акробатике на Олимпиаде

Анна Гуськова вышла в финал по лыжной акробатике на Олимпиаде4
- 18.02.2026, 13:52
Белоруска, выступившая в 2020 году за честные выборы, продолжает борьбу за медали.
В первой попытке Анна Гуськова показала результат 88,29, во второй — 82,73. Берется лучший результат, Гуськова в квалификации заняла 8‑е место.
В финал вышли 12 лучших. У канадки Марион Тено, занявшей первое место в квалификации, — 108,61 балла, у третьего места — 90,22.
Анастасия Андриянова — 16-я, Анна Деруго — 17-я, и в финал не попали.
Финал начнется в 15 часов по минскому времени.
Сначала 12 фристайлисток определят шестерку лучших, которые потом разыграют медали.
Белорусские фристайлисты брали медали на всех Зимних Олимпиадах начиная с 1998 года. Анна Гуськова завоевала на Олимпиаде-2018 золото, в 2022 году — серебро.
Белорусская сборная по фристайлу одной из первых в спорте отреагировала на события августа 2020 года. Уже через десять дней после выборов спортсмены подписали обращение с требованием провести повторные честные выборы и остановить насилие. Среди подписавших была и Анна Гуськова.