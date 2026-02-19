закрыть
27 мая 2026, среда, 10:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Израиль присоединится к возможной атаке США на Иран

  • 19.02.2026, 9:10
  • 2,424
СМИ: Израиль присоединится к возможной атаке США на Иран

В стране готовятся к войне.

Власти Израиля перевели силовые структуры и службы гражданской защиты в состояние повышенной готовности на фоне ожиданий возможного решения президента США Дональда Трампа о военных действиях против Ирана после безрезультатных переговоров в Женеве. Если военная кампания начнется, израильская сторона, вероятно, присоединится к ней.

Об этом пишет N12.

По словам израильских официальных лиц, временное окно для принятия решения об атаке на Иран стремительно сокращается, а окончательный выбор зависит от позиции американского лидера. На этом фоне заседание кабинета безопасности в Израиле, запланированное ранее на ближайшие дни, перенесено на воскресенье.

В материале говорится: если США начнут военную операцию, Израиль, скорее всего, не останется в стороне и может присоединиться к действиям против Ирана. Речь не обязательно идет о синхронном вступлении в конфликт, однако уровень военной координации между Израилем и США оценивается как крайне высокий.

Одновременно в политических и силовых кругах Израиля считают весьма вероятным, что в случае масштабного американского удара Тегеран может ответить ракетными атаками большой дальности по израильской территории.

В связи с этим спасательные службы получили указания готовиться к чрезвычайным сценариям, командование тыла переведено в режим повышенной готовности, силовые структуры усилили оперативное дежурство.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина