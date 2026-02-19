СМИ: Израиль присоединится к возможной атаке США на Иран 19.02.2026, 9:10

В стране готовятся к войне.

Власти Израиля перевели силовые структуры и службы гражданской защиты в состояние повышенной готовности на фоне ожиданий возможного решения президента США Дональда Трампа о военных действиях против Ирана после безрезультатных переговоров в Женеве. Если военная кампания начнется, израильская сторона, вероятно, присоединится к ней.

Об этом пишет N12.

По словам израильских официальных лиц, временное окно для принятия решения об атаке на Иран стремительно сокращается, а окончательный выбор зависит от позиции американского лидера. На этом фоне заседание кабинета безопасности в Израиле, запланированное ранее на ближайшие дни, перенесено на воскресенье.

В материале говорится: если США начнут военную операцию, Израиль, скорее всего, не останется в стороне и может присоединиться к действиям против Ирана. Речь не обязательно идет о синхронном вступлении в конфликт, однако уровень военной координации между Израилем и США оценивается как крайне высокий.

Одновременно в политических и силовых кругах Израиля считают весьма вероятным, что в случае масштабного американского удара Тегеран может ответить ракетными атаками большой дальности по израильской территории.

В связи с этим спасательные службы получили указания готовиться к чрезвычайным сценариям, командование тыла переведено в режим повышенной готовности, силовые структуры усилили оперативное дежурство.

