О чем умолчал Лукашенко во время очередного цирка на публику 13 19.02.2026, 9:20

Проблема мучает диктатора уже не один год.

Терять свой рынок – это преступление. Дословно так заявил Александр Лукашенко, который на днях слушал годовой отчет белорусского правительства и распекал его за невыполненные показатели. Отдельно возмутило его падение доли отечественных товаров на внутреннем рынке. Мол, за пять лет сокращение в общем объеме торговли с 60 до 54% – как так?

Стоит отметить, что цифры правитель привел верные. Действительно, за 2025 год в розничной торговле продавалось всего 54,4% белорусских товаров (доля непродовольственных опустилась ниже 35%). При этом в 2020 году картина в рознице выглядела чуть лучше: удельный вес отечественных товаров в рознице – 59,8% (77,1% продовольственных и 40,9% непродуктовых).

Но дело в том, что эти проблемы возникли не сегодня и даже не пять лет назад. «Салідарнасць» посмотрела, как так получилось и с кого на самом деле стоило бы спросить за альтернативные экономические успехи.

И не дешево, и не сердито

Беларусы прекрасно видят, как правитель, много лет призывающий отказаться от всяческих «Гуччи и Версаче», сам красуется не в костюмчиках от «Коминтерна» и не в часах «Луч». Но о чем еще умолчал Лукашенко во время очередного разноса на публику – так это о том, как долго продолжаются негативные тенденции.

А динамика за последние 20 лет показательна и весьма печальна. Потому что в 2005 году доля товаров отечественного производства в розничном товарообороте составляла 80,4%. При этом в продовольственном сегменте – 86,9%, в непродовольственном – 70,8%. С тех пор эти показатели почти все время снижались. И это куда неприятнее для Лукашенко – ведь министры и главы концернов менялись, а указания продолжал раздавать он.

За последние пять лет доля отечественных товаров в розничной продаже заметно подросла лишь однажды – в 2022 году, прибавив 1,7 процентных пункта.

Понимают ли сами власти, что происходит? Безусловно. Если в начале 2020 года МАРТ планировал нарастить долю отечественного на внутреннем рынке до 80%, то в прошлом году уже новый министр торговли говорил про «стратегическую цель не менее 63%». Но не смогли.

Особенно серьезное падение, до исторического минимума, произошло в последние два года – причем за счет непродовольственных товаров. В частности, холодильников, морозильников, стройматериалов, одежды и обуви.

Почему так? А потому что после «просадки» в 2022 году реальные доходы белорусов тогда заметно выросли (причем, напомним, обгоняли производительность труда – работодатели вынуждены были конкурировать за работников). И получив возможность выбирать, люди выбирали импорт.

Теперь рост доходов замедлился. Этот показатель «притормаживает», поскольку замедляется вся беларуская экономика. Означает ли это, что белорусы вынужденно повернутся лицом к отечественным товарам, на которые к тому же можно взять более выгодные кредиты? Вовсе не факт.

– Замедление роста реальных зарплат мы видели на протяжении почти всего 2025 года, – отмечает в комментарии «Салідарнасці» экономист Анастасия Лузгина. – Что вполне ожидаемо после бурного роста. Но замедление – не значит падение, рост все равно есть. Возможно, и в 2026 году он сохранится, пусть не достигнет двухзначных значений, на уровне 4-6%.

Экономист говорит, что власти могут предпринять ряд мер для сдерживания импорта и продвижения отечественных товаров – повысить пошлины, продлить лицензирование импорта, ввести для него новые ограничения. А параллельно – продолжать выдавать льготные кредиты на отечественные товары, чтобы стимулировать спрос.

Но резкого скачка продаж белорусских товаров ожидать вряд ли стоит. Хотя европейские товары из-за санкций и сложностей логистики стали для наших соотечественников более дорогими, но ведь никто не отменял китайский и российский импорт. А конкурировать с китайскими товарами по соотношению цена-качество белорусским производителям весьма сложно.

– Кредиты «На родные товары» выдают уже два года, а доля продаж белорусских непродовольственных товаров все равно падает – выходит, этот способ не работает?

– Вроде бы программа работает и льготные кредиты на отечественные товары берутся. Но, судя по статистике, их доля составляет менее 10% по отношению к общему объему потребительского кредитования. Плюс, такого рода кредиты можно взять лишь на определенные виды отечественной продукции.

Что нужно менять «в консерватории»

Белорусские власти годами закачивают бюджетные средства в убыточные предприятия – легпрома, машиностроения, деревообработки, в производства бытовой техники и т.д. И тем самым – о чем неоднократно предупреждали независимые эксперты – оказывают предприятиям медвежью услугу. Не «сохраняют рабочие места» и «сберегают уникальные производства», а делают их продукцию все менее конкурентоспособной без господдержки.

Дешевые кредиты делают покупку отечественного несколько более привлекательной. Но качество-то продукции не улучшается.

И вовсе не удивительно, в прошлом году белорусы голосовали рублем «против» отечественной обуви, на которую было как никогда много нареканий (как тут не вспомнить патетичное лукашенковское «хватает у нас этих кож, обувь можем сшить!»), против дорогой и несовременной одежды, производители которой все никак не могут выиграть крестовую битву с секонд-хендом. И даже против туалетной бумаги отечественной – воззвания к потребительскому патриотизму почему-то не срабатывают при виде и на ощупь серых, тонких, жестких рулонов.

Глава Белстата Инна Медведева констатировала: в 2025 году больше половины предприятий Минпрома сократили производство – но даже при падении выпуска продукция не продается. А складские запасы растут и на начало 2026-го уже превышают 12 миллиардов рублей. Как же это все продать?

«В вашем распоряжении все рычаги, вплоть до административного. Почему не принимаете меры? Где ваши стратегии, агрессивные механизмы защиты, реклама, маркетинг?» – вопрошал по этому поводу Лукашенко.

А это точно поможет?

— Можно принять немало административных решений, но когда конкретный человек выбирает, что купить — он делает выбор по законам рынка, — говорит Анастасия Лузгина. — Мы покупаем то, что нам кажется более привлекательным, подбирая для себя оптимальное соотношение цены и качества. И судя по динамике доли отечественных товаров в общем потреблении – выбор людей не в пользу белорусских товаров.

Даже по продовольственным товарам, доля которых всегда была значительной (и до сих пор белорусы покупают в основном именно свои, белорусские продукты) мы видим снижение. И параллельно эту же тенденцию можно подтвердить по внешней торговле: за январь-ноябрь 2025 года доля импортных продовольственных товаров выросла больше чем на 25%.

– А власти в этом «помогают». С одной стороны, вливают деньги в убыточные производства, чья продукция неконкурентоспособна и кредиты отдавать не с чего, а с другой стороны, производители, может быть, и рады продать свое – своим, но у нас же госрегулирование цен! Этот замкнутый круг вообще можно разорвать?

– Гипотетически можно, если перестраивать систему на более рыночные способы регулирования и работы самих компаний. Но сейчас действуют настолько жесткие ограничители, в том числе ценовые, что это сделать сложно.

И второй момент: если сравнить с ситуацией 5-6-летней давности, то некоторые товары мы могли производить частично за счет европейских комплектующих. А сегодня рынок Европы очень ограничен для Беларуси, что также могло ухудшить качество товаров, производимых в нашей стране.

Плюс, безусловно, сам подход: поддержка убыточных компаний, доведение плановых показателей (зачастую не разбираясь, насколько нужно выполнять этот план, или предприятию стоит пойти вообще в другом направлении). В итоге белорусские производители теряют позиции и на внешних рынках, и внутри страны, несмотря на активный рост спроса и доходов людей.

Если ничего не менять «в консерватории», прогнозирует эксперт, то импорт продолжит теснить белорусские товары, хоть и более медленными темпами, либо сохранится на том же уровне. А подключение административных рычагов может улучшить ситуацию, но не кардинально переломить ее в пользу «купляць сваё».

