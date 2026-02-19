27 мая 2026, среда, 20:48
Всплыла неудобная для властей правда о Витебской области

7
  • 19.02.2026, 20:16
  • 11,004
Регион оказался в демографической яме.

Комитет государственного имущества Витебской области предложил инвесторам бесплатно или за 1 базовую величину 133 неиспользуемых объекта недвижимости. Как посмотрел портал «Белорусы и рынок», почти половина из них – это бывшие сельские школы и детсады.

Эти цифры говорят, в какой еще яме, кроме экономики, находится аграрный комплекс Витебской области и в целом этот регион нашей страны. Яме – демографической.

Также достаточно весомая часть предлагаемых зданий – это сельские клубы, библиотеки, бани.

Наибольшее их количество находится в Поставском (25), Оршанском (18), Бешенковичском (13) районах.

Из возможных интересных лотов – бывший кирпичный завод в Россонском районе, построенный в 1996 году. Его территория составляет более 16 гектаров, на которых расположены 24 здания и сооружения площадью более 25 тыс. кв. м.

В Глубоком на этих же условиях предлагается историко-культурная ценность - здание бывшего монастыря кармелитов.

