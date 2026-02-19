Всплыла неудобная для властей правда о Витебской области 7 19.02.2026, 20:16

11,004

Регион оказался в демографической яме.

Комитет государственного имущества Витебской области предложил инвесторам бесплатно или за 1 базовую величину 133 неиспользуемых объекта недвижимости. Как посмотрел портал «Белорусы и рынок», почти половина из них – это бывшие сельские школы и детсады.

Эти цифры говорят, в какой еще яме, кроме экономики, находится аграрный комплекс Витебской области и в целом этот регион нашей страны. Яме – демографической.

Также достаточно весомая часть предлагаемых зданий – это сельские клубы, библиотеки, бани.

Наибольшее их количество находится в Поставском (25), Оршанском (18), Бешенковичском (13) районах.

Из возможных интересных лотов – бывший кирпичный завод в Россонском районе, построенный в 1996 году. Его территория составляет более 16 гектаров, на которых расположены 24 здания и сооружения площадью более 25 тыс. кв. м.

В Глубоком на этих же условиях предлагается историко-культурная ценность - здание бывшего монастыря кармелитов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com