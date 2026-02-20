28 мая 2026, четверг, 15:51
«Крамбамбуля» даст первый большой концерт в Варшаве

2
  • 20.02.2026, 15:16
  • 2,104
Фото: Charter97.org

Выступление пройдет 25 марта — в День Воли.

25 марта в Варшаве состоится первый полноценный концерт группы Крамбамбуля. Музыканты выступят в День Воли — праздник независимости и солидарности белорусов.

Во время концерта зрители вместе с группой отметят 25 марта и споют строки:

«За вольны наш край, за канец вайны! Мы партызаны — беларускія сыны!»

Как сообщили организаторы сайту Charter97.org, на сцене прозвучит большая концертная программа «Крамбамбули» — от «Каралёў раёну» до «Чырвонага штраля», а также золотые хиты группы. В числе песен — «Госьці», «Турысты» и «Суседзі».

Специальным гостем концерта станет Tomasz Organek — один из самых ярких рок-артистов Польши. Совместное выступление обещает стать по-настоящему взрывным музыкальным событием.

Концерт пройдет 25 марта на площадке Niebo.

В программе — живой звук, любимые песни и атмосфера Дня Воли.

Организаторы отмечают, что это будет громкий, искренний и незабываемый вечер, и приглашают всех не упустить возможность побывать на этом уникальном концерте.

