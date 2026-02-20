Историческая роль 3 Юрий Федоренко

20.02.2026, 15:51

Юрий Федоренко

Европейские свободы и демократия стоят того, чтобы за них бороться.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью изданию Der Spiegel высказал довольно жесткий и, по сути, реалистичный взгляд на перспективы переговорного процесса. По его мнению, война завершится только тогда, когда одна из сторон исчерпает свои военные или экономические ресурсы. «Умные и гуманитарные аргументы не убедят Путина. Это горькая правда», — отметил он.

Что же предлагает канцлер? Европа должна сделать так, чтобы Россия не могла продолжать агрессию — ни военными средствами, ни финансово. С этим трудно не согласиться. Хочется подписаться под каждым словом и одновременно — добавить несколько уточнений.

Во-первых, когда речь идет о российской агрессии, стоит честно признать: так называемая российская федерация воюет не только против Украины. Она ведет войну против Европы — просто на разных этапах и в разных формах. Гибридная война — тоже война. Кибератаки, диверсии, информационные кампании, попытки расшатать политические системы — все это уже стало частью европейской повседневности. У этой войны есть свои жертвы, своя стратегия, своя логика эскалации.

Во-вторых, даже если когда-то будет достигнута договоренность о длительном прекращении огня, это не будет означать завершение войны как таковой. Военно-политические цели Путина не изменятся, пока он находится у власти. Пауза — это лишь пауза. Следующая фаза может начаться в любой момент, и ее масштаб будет определяться, в частности, экономическими возможностями кремля.

В-третьих, новый этап агрессии может развернуться не только на украинских границах. Пропагандисты на болотах уже несколько лет открыто обсуждают сценарии ударов по странам НАТО. Происходят учения, наращивается военное присутствие в Беларуси. Чисто с «технической» точки зрения балтийское или польское направление для Москвы выглядит более соблазнительным, чем украинское. Игнорировать — это значит жить иллюзиями.

А теперь — к важному сдерживающему фактору. Единственный реальный предел, который сегодня останавливает Кремль от «крестового похода на Европу», — это экономика. Именно здесь мы подходим к очень горькой правде.

Несмотря на правильные заявления и санкционные пакеты, Европа продолжает частично поддерживать ржавый танкер под названием «российская экономика». По итогам 2025 года импорт российского газа странами ЕС даже вырос по сравнению с предыдущим годом на 4,1%. Страна-агрессор до сих пор остается среди ведущих поставщиков голубого топлива на европейский рынок.

Да, в публичном пространстве регулярно появляются сообщения об отказе от российских энергоносителей. Но за обилием слов стоит простая формула: ЕС планирует полностью прекратить импорт российского газа до конца 2027 года. Это означает, что еще в течение двух лет Кремль будет получать миллиарды евро, которые ежедневно конвертируются в ракеты, дроны, пропаганду и диверсии.

Нет никакой гарантии, что гибридная война не перейдет в другую фазу раньше, чем экономический кран будет перекрыт окончательно. Вот в этом — квинтэссенция горькой правды.

Слов Фридриха Мерца о необходимости лишить Россию ресурсов для агрессии уже недостаточно. Нужны действия, соразмерные с угрозой. Европа должна осознать: война против нее продолжается и реагировать на нее нужно не долгосрочными планами «постепенного сокращения», а стратегической мобилизацией.

Украина сегодня — страна-крепость. Мы вынуждены были научиться жить и бороться в условиях постоянной опасности. Мы готовы делиться опытом и экспертизой с европейскими партнерами. Европейские свободы и демократия стоят того, чтобы за них бороться. Немного парадоксально, что сегодня об этом напоминают именно украинцы. Но, похоже, такова уж историческая роль. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com