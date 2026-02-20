Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин

20.02.2026, 17:20

Поступок лидера белорусской оппозиции показал истинное лицо режима.

Вчера пришла новость, что лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич вышел на свободу. Это человек, который остался верен себе даже тогда, когда ему предложили свободу ценой изгнания. Он был единственным, кто в сентябре 2025 года отказался покинуть Беларусь после показательной «гуманитарной» сделки, в рамках которой Александр Лукашенко обменял судьбы людей, политзаключенных, на частичное смягчение санкций и распорядился депортировать их из собственной страны. Статкевич не принял эту логику торга.

Он понимал, что отказ покинуть страну означает возвращение в камеру, понимал цену этого решения, и все равно остался. То, что произошло дальше, лишь подтвердило сущность режима Лукашенко: повторный арест, изоляция, условия, подрывающие здоровье, и в итоге инсульт, ставший прямым следствием многолетнего давления. Только после этого Статкевича выпустили на свободу, он смог оказаться среди родных ему людей.

Сегодня ему необходима реабилитация, медицинская помощь, восстановление. Власть, возможно, рассчитывает даже на благодарность за снисхождение. Но это лицемерие тирана. Нет и не может быть благодарности по отношению к тому, кто отправляет своих оппонентов в тюрьму, создает условия, когда человек оказывается на грани смерти.

Поступок Николая Статкевича еще раз напоминает всем, что даже в самой жесткой системе остается место для личного выбора, и что этот выбор способен обнажить истинное лицо власти лучше любых деклараций.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

