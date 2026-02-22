The Telegraph: В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине 2 22.02.2026, 11:54

2026 год должен стать «годом окончания войны».

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил о намерении стать первым главой оборонного ведомства, который развернет британских военных в Украине после заключения мирного соглашения. По его убеждению, 2026 год должен стать «годом окончания этой ужасной войны».

В колонке для The Telegraph Гилли описал свое видение завершения российско-украинской войны и подчеркнул непоколебимую поддержку президента Владимира Зеленского. Он отметил:

«Я хочу быть министром обороны, который развернет британские войска в Украине, потому что это будет означать, что эта война наконец закончится. Это будет означать, что мы договорились о мире в Украине. А безопасной Европе нужна сильная, суверенная Украина».

Миротворческая «коалиция желающих»

Лондон вместе с союзниками работает над формированием многонациональных сил, которые будут обеспечивать безопасность Украины после прекращения боевых действий. Великобритания уже инвестировала более 250 млн долларов в подготовку собственных военных к возможному развертыванию — средства пойдут на модернизацию техники, связи и средств противодействия дронам.

Кроме того, страна присоединилась к совместному производству украинского перехватчика «Восьминог» на базе искусственного интеллекта, способного эффективно уничтожать Shahed по более низкой себестоимости.

Визит во время массированных атак

Гилли также вспомнил свой недавний приезд в Украину, который совпал с одной из самых мощных атак РФ. По его словам, той ночью российские войска выпустили 90 Shahed по Киеву, а баллистическая ракета попала во Львов - всего в 15 минутах езды от места его пребывания.

«Это суровое напоминание о том, что украинский народ пережил за последние 1459 ночей», - отметил министр.

Поддержка без устали

Глава британского Минобороны подчеркнул, что Лондон продолжит наращивать военную помощь Украине и усиливать санкционное давление на Россию. Он отметил, что украинские военные уже интегрируются в учебные программы НАТО и передают союзникам свой опыт борьбы с дронами.

В своей колонке Гилли подчеркнул:

«Украинцы показали, что не боятся российской агрессии. Единственное, чего боится Украина, – это усталость Запада. Но, как знает президент Зеленский, друзья Украины никогда не устанут».

Министр подытожил, что Великобритания стремится помочь Украине войти в переговоры с максимально сильной позиции и сделать 2026 год годом завершения войны.

