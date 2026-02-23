В Варшаве прошел вечер крымскотатарской культуры 2 23.02.2026, 10:38

Атмосферная встреча.

В Варшаве прошла встреча, посвященная культуре, искусству и гастрономическим традициям Крыма. Вечер крымскотатарской культуры состоялся 20 февраля в ресторане «Широкий Дунай» в столице Польши, сообщает «Баста!».

В рамках вечера была организована экспозиция картин крымского художника Андрея Чеботаря и встреча с представителями общества «Татары Польши». Гости смогли попробовать блюда крымскотатарской кухни, познакомиться с крымскотатарскими традициями и танцами, послушать живую музыку от Светланы Бойченко, желающие — принять участие в дегустации вин.

Во встрече приняли участие представители белорусских и украинских организаций, находящихся в Польше.

