«Лукашенко доложили, что белорусские военные будут сдаваться в плен»

23.02.2026, 11:34

58,370

Мотивация воевать за режим — на нуле.

Telegram-канал «Беларуская выведка» утверждает, что Лукашенко положили на стол результаты срочной проверки боеготовности белорусской армии. По информации канала, белорусы, если их направят на войну, будут сдаваться в плен:

— Ситуация смоделирована с помощью ИИ и проанализирована военными, психологами и оперативниками экспертного уровня. Вывод оказался поразительным, а главной угрозой боеспособности армии оказалось банальное отсутствие мотивации военнослужащих. Среди профессиональных военных и призванных резервистов показана модель поведения образца июня-октября 1941 года, когда миллионы советских солдат массово добровольно сдавались в плен или дезертировали. Проблема в том, что белорусы не считают врагами поляков, литовцев, украинцев и русских. Они не разграничивают их по принципу неприязни и не готовы отдавать жизни.

В случае вооруженного конфликта у военнослужащих и мобилизованных нет идеологической основы, мотивирующего их жертвовать жизни ради защиты государства:

— Государство, созданное Лукашенко, его режим не ассоциируется с белорусским народом.

