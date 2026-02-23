Духовный советник Трампа: Преступления России против человечности нельзя списать на переговорах 5 23.02.2026, 19:41

Действия РФ – это не просто война, а намеренная кампания террора.

Российские военные преступления в Украине нельзя игнорировать или списать на мирных переговорах.

Об этом заявил духовный советник президента США Марк Бернс, сообщает «Укринформ».

Бернс подчеркнул, что действия России – это не просто война, а намеренная кампания террора. Он напомнил о систематических бомбардировках больниц и школ, убийствах детей и невозможности родителей помочь своим близким в моменты атак.

«Жестокость России не только нарушила границы. Она нарушила гуманность. Больницы бомбили. Школы были мишенями. Детей убивали. Это не война. Это военные преступления», - подчеркнул пастор.

Особое внимание духовный советник уделил вопросу ответственности агрессора в ходе дипломатических процессов. Он предостерег от попыток закрыть глаза на зверства.

«Справедливость должна догонять тиранию, когда ее обнаружат. Преступления против человечности нельзя игнорировать. Их нельзя игнорировать и списать на переговорах», - заявил Бернс.

Он также заверил, что будет продолжать поддерживать Украину, пока бомбардировки не прекратятся.

