Зеленский договорился о встрече с новым премьером Нидерландов
- 24.02.2026, 5:59
- 1,078
Президент Украины провел телефонный разговор с Робом Йеттеном.
Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.
Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
Зеленский поздравил Роба Йеттена с вступлением в должность и пожелал ему успехов и решительных шагов. Он поблагодарил Нидерланды и нидерландский народ за сильную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
Лидеры обсудили наиболее актуальные потребности Украины: ракеты для систем ПВО и энергетическое оборудование. Президент поблагодарил за то, что Украина, как всегда, может рассчитывать на поддержку со стороны Нидерландов и помощь в защите жизней.
Также Владимир Зеленский и Роб Йеттен обсудили переговоры о достижении достойного мира и важность гарантий безопасности.
Лидеры договорились о встрече в ближайшее время и работе над проектами, которые могут укрепить обе страны.
Президент поблагодарил премьер-министра Нидерландов за внимание к Украине с первого дня на посту.