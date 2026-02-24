Зеленский договорился о встрече с новым премьером Нидерландов 24.02.2026, 5:59

Президент Украины провел телефонный разговор с Робом Йеттеном.

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Зеленский поздравил Роба Йеттена с вступлением в должность и пожелал ему успехов и решительных шагов. Он поблагодарил Нидерланды и нидерландский народ за сильную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Лидеры обсудили наиболее актуальные потребности Украины: ракеты для систем ПВО и энергетическое оборудование. Президент поблагодарил за то, что Украина, как всегда, может рассчитывать на поддержку со стороны Нидерландов и помощь в защите жизней.

Также Владимир Зеленский и Роб Йеттен обсудили переговоры о достижении достойного мира и важность гарантий безопасности.

Лидеры договорились о встрече в ближайшее время и работе над проектами, которые могут укрепить обе страны.

Президент поблагодарил премьер-министра Нидерландов за внимание к Украине с первого дня на посту.

