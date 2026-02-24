закрыть
26 февраля 2026, четверг, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые назвали два главных полезных свойства ягод

  • 24.02.2026, 13:56
  • 1,984
Ученые назвали два главных полезных свойства ягод

Авторы проанализировали данные клинических исследований, опубликованные в течение последних 20 лет.

Ученые из Университета Кампинаса выяснили, что регулярное употребление ягод немного улучшает показатели памяти у людей с начальными признаками когнитивных нарушений, а также снижает воспаление и улучшает чувствительность к инсулину при ожирении. Результаты анализа клинических исследований опубликованы в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали данные клинических исследований, опубликованные в течение последних 20 лет. В разных работах изучалось, как ягоды влияют на память, внимание и другие когнитивные функции, а также на показатели, связанные с лишним весом: уровень воспаления, инсулинорезистентность, гормоны насыщения и взаимодействие между кишечником и мозгом.

Наиболее устойчивые результаты касались именно памяти. Улучшения были небольшими, но повторялись в разных исследованиях, особенно у людей с легкими когнитивными нарушениями — состоянием, которое может предшествовать деменции.

Исследователи связывают эффект с полифенолами — биологически активными веществами, которыми богаты ягоды. Эти соединения помогают снижать хроническое воспаление и оксидативный стресс, часто сопутствующие ожирению и ускоряющие возрастное ухудшение работы мозга.

При этом ученые подчеркивают: говорить о том, что ягоды предотвращают деменцию, пока рано. Доказательств их влияния на ключевые маркеры нейродегенерации, такие как β-амилоид и тау-белок, в исследованиях с участием людей недостаточно.

Тем не менее, авторы отмечают, что включение ягод в рацион может быть простым и безопасным способом поддержать память и метаболическое здоровье, особенно у людей с избыточным весом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип