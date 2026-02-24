В Беларуси появились новшества по больничным

В Беларуси появились новшества по больничным1
- 24.02.2026, 15:39
- 3,982
Стало известно, кого они касаются.
В Фонде соцзащиты населения (ФСЗН) рассказали о новшествах по больничным. Изменения касаются индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов, пишет «Зеркало».
ИП, адвокатам и нотариусам с 2026 года стало проще получать больничные, уточнила начальник управления социального страхования и пенсий Фонда соцзащиты Елена Лосева.
«Ранее чтобы иметь право на больничный, требовалось условие — уплатить взносы минимум за 183 дня в году и не ниже, чем с минимальной заработной платы (сейчас она составляет 858 рублей. — Прим. ред.)», — уточнили в ФСЗН.
Теперь минимальной планки по дням отсутствует. Право на пособие получают все, кто уплачивал взносы в предшествующем году. Даже если человек проработал всего один день в году.
При этом размер больничного зависит от дохода за прошлый год.
«Весь ваш чистый доход за прошлый год (с которого уплачены взносы) делится на 365 дней. Если зарегистрировались не с начала года — доход делится на количество дней с даты регистрации до 31 декабря», — отметили в ФСЗН и добавили: — Размер пособия зависит от стажа (периода уплаты взносов с 1 января 2003 года). Стаж 10 лет и больше — 100% от среднедневного дохода, меньше этого периода — 80%».