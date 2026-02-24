В Беларуси появились новшества по больничным 1 24.02.2026, 15:39

3,982

Стало известно, кого они касаются.

В Фонде соцзащиты населения (ФСЗН) рассказали о новшествах по больничным. Изменения касаются индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов, пишет «Зеркало».

ИП, адвокатам и нотариусам с 2026 года стало проще получать больничные, уточнила начальник управления социального страхования и пенсий Фонда соцзащиты Елена Лосева.

«Ранее чтобы иметь право на больничный, требовалось условие — уплатить взносы минимум за 183 дня в году и не ниже, чем с минимальной заработной платы (сейчас она составляет 858 рублей. — Прим. ред.)», — уточнили в ФСЗН.

Теперь минимальной планки по дням отсутствует. Право на пособие получают все, кто уплачивал взносы в предшествующем году. Даже если человек проработал всего один день в году.

При этом размер больничного зависит от дохода за прошлый год.

«Весь ваш чистый доход за прошлый год (с которого уплачены взносы) делится на 365 дней. Если зарегистрировались не с начала года — доход делится на количество дней с даты регистрации до 31 декабря», — отметили в ФСЗН и добавили: — Размер пособия зависит от стажа (периода уплаты взносов с 1 января 2003 года). Стаж 10 лет и больше — 100% от среднедневного дохода, меньше этого периода — 80%».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com