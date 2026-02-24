В Минске женщине выполнили резекцию печени с помощью робота 1 24.02.2026, 21:54

Операция прошла 19 февраля.

В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии пациентке провели роботическое удаление части печени, сообщило учреждение.

Это первая роботическая резекция печени на робокомплексе Medbot в упомянутом центре.

Пациентка уже чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Специалисты перечислили преимущества роботической хирургии печени:

высочайшая точность: 3D-визуализация высокого разрешения обеспечивает детальный обзор анатомии, сосудов и желчных протоков;

минимальная кровопотеря;

доступ к сложным зонам — семь степеней свободы инструментов позволяют оперировать в труднодоступных при лапароскопии сегментах печени;

минимальная травма тканей сокращает сроки госпитализации;

снижение осложнений — меньше раневых инфекций, послеоперационных болей и общей заболеваемости.

«Внедрение роботического комплекса открывает новую эру в лечении очаговых поражений печени и выводит белорусскую хирургию на мировой уровень», — говорится в сообщении учреждения.

Еще в начале февраля специалисты МНПЦ впервые самостоятельно провели операцию на новом оборудовании — пациентке с заболеванием желчного пузыря и печени. Тогда же был подписан документ о дальнейшем сотрудничестве белорусского центра с китайской компанией — производителем роботического комплекса.

