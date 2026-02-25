закрыть
25 февраля 2026, среда
Зарево было видно издалека: в Смоленской области атакован химзавод

3
  • 25.02.2026, 11:03
  • 2,088
На объекте вспыхнул сильный пожар.

В ночь на среду, 25 февраля, в городе Дорогобуж Смоленской области (Россия) было неспокойно. Неизвестные дроны «посетили» химзавод «ПАО Дорогобуж».

В результате атаки на объекте вспыхнул сильный пожар. Кадры зарева, которое было видно издалека, опубликовал Telegram-канал Exileniva+.

«Дорогобуж, Смоленская область, был атакован химзавод ПАО Дорогобуж», – говорится в сообщении.

Что известно о заводе

ПАО «Дорогобуж» расположено в Смоленской области на западе России. Основные производственные объекты предприятия были построены и введены в эксплуатацию в 1960–1980-х годах, а в течение 1990–2000-х годов прошли этапы модернизации.

Начиная с 2017 года, компания реализует новый этап обновления – модернизирует действующие производства и возводит новые мощности в соответствии с обновленной стратегией развития Группы до 2025 года. Предприятие специализируется на выпуске азотных и комплексных минеральных удобрений, а также продукции промышленного назначения.

