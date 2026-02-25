В Токио впервые подняли в воздух беспилотный «летающий автомобиль»
Компания SkyDrive рассчитывает вывести аппарат на рынок к 2028 году.
Японская компания SkyDrive Inc. провела первую публичную демонстрацию полета электрического «летающего автомобиля» SD-05, рассказали в . Испытания прошли над Токийским заливом и стали шагом к запланированному выходу на рынок в 2028 году, рассказали в компании.
Полет организовали совместно с Mitsubishi Estate Co. и Kanematsu Corp. Беспилотный аппарат, управляемый дистанционно, находился в воздухе около 3,5 минуты и преодолел примерно 150 метров.
SD-05 — это электрический летательный аппарат с аккумуляторным питанием и 12 роторами. Он рассчитан на перевозку до трех пассажиров. Заявленная дальность полета — от 15 до 40 километров.
В SkyDrive подчеркивают, что компактная и легкая конструкция позволяет аппарату приземляться в более разнообразных местах по сравнению с традиционными вертолетами, которым требуются более просторные площадки.
Одновременно с демонстрацией компания представила специализированный терминал для обслуживания таких полетов. Он оснащен автоматизированной системой регистрации с использованием распознавания лиц и предназначен для контроля взлетов и посадок.
«Летающие автомобили» рассматриваются как один из вариантов решения проблем городской мобильности — пробок и перегруженности общественного транспорта.
Генеральный директор SkyDrive Томохиро Фукузава заявил, что после 2030 года стоимость перелетов может снизиться «примерно до двух стоимостей поездки на такси, а возможно, и ниже».
SkyDrive занимается разработкой электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) с конца 2010-х годов. Япония входит в число стран, активно тестирующих технологии городской воздушной мобильности в преддверии возможного коммерческого запуска в конце десятилетия.