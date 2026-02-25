Могут ли бананы снизить артериальное давление
25.02.2026
Кардиологи рассказали о влиянии популярного фрукта на организм.
Бананы — безусловный лидер фруктовой корзины американцев. Их покупают чаще, чем яблоки, виноград или ягоды. Причина проста: это доступный, недорогой и максимально «удобный» перекус. Банан можно съесть на ходу, добавить в овсянку, взбить в смузи или намазать сверху ореховой пастой — вариантов десятки.
Но за привычностью скрывается куда более важный вопрос: как этот повседневный продукт влияет на здоровье — в частности, на артериальное давление?
Проблема не абстрактная. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2023 году высокое давление стало основной или сопутствующей причиной 664 470 смертей. При этом почти половина взрослых живут с гипертонией. В такой ситуации значение имеют именно те продукты, которые мы едим чаще всего, отмечает Parade.
Чтобы разобраться, мы обратились к кардиологам.
Банан и давление: что происходит в организме
Главный аргумент в пользу бананов — их высокое содержание калия. Этот минерал помогает организму выводить избыток натрия через почки, снижая задержку жидкости и уменьшая нагрузку на сосуды. Проще говоря, калий «гасит» эффект соли.
Кардиологи объясняют: эффект есть, но он умеренный — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Банан не действует как таблетка быстрого снижения давления. Однако регулярное поступление калия способствует более стабильным показателям.
Кроме того, калий помогает сосудам расслабляться, улучшая кровоток и снижая давление на их стенки. Это важный механизм, особенно для людей, чей рацион богат солёными продуктами.
А вот удвоение порции не означает удвоение пользы. Специалисты подчёркивают: одного банана в день достаточно. Избыточное потребление может привести к лишним калориям, а в некоторых случаях — к переизбытку калия.
Кому стоит быть осторожнее
Бананы могут взаимодействовать с определенными препаратами — например, ингибиторами АПФ, блокаторами рецепторов ангиотензина II или калийсберегающими диуретиками. Людям с заболеваниями почек также важно контролировать уровень калия.
Если назначены препараты от давления или сердечных заболеваний, резкое увеличение потребления калия стоит обсудить с врачом.
Долгосрочный эффект: не только давление
Польза бананов не ограничивается калием. Они содержат растворимую клетчатку — в частности пектин, который помогает снижать уровень «плохого» холестерина ЛПНП, связывая его в кишечнике и уменьшая всасывание в кровь.
В исследовании 2024 года, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, отмечено: у людей с повышенным давлением, которые употребляли яблоки и бананы 3−6 раз в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний был ниже.
Дополнительный бонус — магний. Этот минерал участвует в поддержании стабильного сердечного ритма, нормальной работе мышц и способствует расслаблению сосудов.
Бананы также хорошо насыщают, что помогает контролировать вес — а поддержание здоровой массы тела напрямую связано с состоянием сердечно-сосудистой системы.
Главное — не один продукт, а система
Кардиологи подчеркивают: ни один продукт сам по себе не решает проблему гипертонии. Один банан в день не компенсирует избыточное потребление соли, сахара или ультрапереработанных продуктов.
Однако в составе сбалансированного рациона банан — простой и доступный инструмент поддержки сердца. А ещё это повод разнообразить меню: ягоды, яблоки и другие фрукты работают в том же направлении.
В вопросах давления решает не разовая мера, а ежедневные привычки. И банан — одна из тех, которые могут сыграть на стороне здоровья.