Могут ли бананы снизить артериальное давление

Кардиологи рассказали о влиянии популярного фрукта на организм.

Бананы — безусловный лидер фруктовой корзины американцев. Их покупают чаще, чем яблоки, виноград или ягоды. Причина проста: это доступный, недорогой и максимально «удобный» перекус. Банан можно съесть на ходу, добавить в овсянку, взбить в смузи или намазать сверху ореховой пастой — вариантов десятки.

Но за привычностью скрывается куда более важный вопрос: как этот повседневный продукт влияет на здоровье — в частности, на артериальное давление?

Проблема не абстрактная. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2023 году высокое давление стало основной или сопутствующей причиной 664 470 смертей. При этом почти половина взрослых живут с гипертонией. В такой ситуации значение имеют именно те продукты, которые мы едим чаще всего, отмечает Parade.

Чтобы разобраться, мы обратились к кардиологам.

Банан и давление: что происходит в организме

Главный аргумент в пользу бананов — их высокое содержание калия. Этот минерал помогает организму выводить избыток натрия через почки, снижая задержку жидкости и уменьшая нагрузку на сосуды. Проще говоря, калий «гасит» эффект соли.

Кардиологи объясняют: эффект есть, но он умеренный — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Банан не действует как таблетка быстрого снижения давления. Однако регулярное поступление калия способствует более стабильным показателям.

Кроме того, калий помогает сосудам расслабляться, улучшая кровоток и снижая давление на их стенки. Это важный механизм, особенно для людей, чей рацион богат солёными продуктами.

А вот удвоение порции не означает удвоение пользы. Специалисты подчёркивают: одного банана в день достаточно. Избыточное потребление может привести к лишним калориям, а в некоторых случаях — к переизбытку калия.

Кому стоит быть осторожнее

Бананы могут взаимодействовать с определенными препаратами — например, ингибиторами АПФ, блокаторами рецепторов ангиотензина II или калийсберегающими диуретиками. Людям с заболеваниями почек также важно контролировать уровень калия.

Если назначены препараты от давления или сердечных заболеваний, резкое увеличение потребления калия стоит обсудить с врачом.

Долгосрочный эффект: не только давление

Польза бананов не ограничивается калием. Они содержат растворимую клетчатку — в частности пектин, который помогает снижать уровень «плохого» холестерина ЛПНП, связывая его в кишечнике и уменьшая всасывание в кровь.

В исследовании 2024 года, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, отмечено: у людей с повышенным давлением, которые употребляли яблоки и бананы 3−6 раз в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний был ниже.

Дополнительный бонус — магний. Этот минерал участвует в поддержании стабильного сердечного ритма, нормальной работе мышц и способствует расслаблению сосудов.

Бананы также хорошо насыщают, что помогает контролировать вес — а поддержание здоровой массы тела напрямую связано с состоянием сердечно-сосудистой системы.

Главное — не один продукт, а система

Кардиологи подчеркивают: ни один продукт сам по себе не решает проблему гипертонии. Один банан в день не компенсирует избыточное потребление соли, сахара или ультрапереработанных продуктов.

Однако в составе сбалансированного рациона банан — простой и доступный инструмент поддержки сердца. А ещё это повод разнообразить меню: ягоды, яблоки и другие фрукты работают в том же направлении.

В вопросах давления решает не разовая мера, а ежедневные привычки. И банан — одна из тех, которые могут сыграть на стороне здоровья.

