США впервые отправили истребители F-22 в Израиль 26.02.2026, 18:55

2,448

Это беспрецедентный шаг.

Соединенные Штаты впервые направили в Израиль новейшие истребители F-22 Raptor, что знаменует собой беспрецедентный шаг в рамках подготовки к потенциальной военной операции против Ирана. Размещение боевых самолетов в стране позволяет Вашингтону не только защитить израильскую территорию и американские силы в регионе от возможного ответа Тегерана, но и при необходимости использовать F-22 для наступательных действий, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя США и ранее размещали в Израиле военный контингент — в частности, подразделения для эксплуатации системы ПРО THAAD, — прямое базирование боевых самолетов на израильских аэродромах происходит впервые. По мнению экспертов, это демонстрирует углубление оборонного сотрудничества двух стран после «Соглашений Авраама», которые изменили расстановку сил на Ближнем Востоке.

Официально Вашингтон размещение F-22 не подтверждает, но кадры их прибытия появились в соцсетях. Решение принято на фоне отказа Саудовской Аравии и ОАЭ предоставить США воздушное пространство и базы для возможного удара по иранским объектам, что существенно ограничивает возможности американской авиации. Израильские базы позволяют рассредоточить самолеты, снизив уязвимость перед возможными атаками.

F-22 ранее сопровождали бомбардировщики B-2 при ударах по иранской ядерной инфраструктуре. Эксперты отмечают, что Raptor способен выполнять широкий спектр задач — от нанесения ударов до перехвата крылатых ракет и беспилотников. Израиль, обладая одной из самых развитых систем противоракетной обороны, обеспечивает дополнительно высокий уровень защиты для дорогостоящих американских истребителей.

Если ранее США стремились подчеркнуть дистанцию от Израиля, чтобы не раздражать арабских союзников, то сегодня США и Израиль фактически выступают единым фронтом на фоне растущей угрозы со стороны Ирана.

