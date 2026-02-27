Мировые поставки смартфонов сократятся на 13% за 2026 год 27.02.2026, 20:48

Средняя цена смартфона увеличится.

Мировые поставки смартфонов могут сократиться почти на 13% к концу 2026 года, следует из отчета International Data Corporation (IDC). Средняя цена смартфона увеличится на 14% и достигнет $523. Причиной роста станет дефицит микросхем памяти на рынке.

Глобальные поставки смартфонов в 2026 году снизятся на 12,9% в годовом исчислении и составят около 1,1 млрд единиц. Как пример, в 2025 году объем поставок достигал 1,26 млрд устройств. «Мы наблюдаем не временное сокращение, а цунамиобразный шок, зародившийся в цепочке поставок памяти, с волновым эффектом, распространяющимся по всей индустрии потребительской электроники», — заявил представитель IDC Франсиско Херонимо.

Аналитики Counterpoint Research также пересмотрели прогноз в сторону резкого ухудшения. В компании ожидают снижения мировых поставок смартфонов на 12% — самого резкого за всю историю. Тарун Патак, директор по исследованиям Counterpoint, пояснил, что производители памяти ставят приоритетом поставки для гиперскейлеров (крупных операторов дата-центров), а производители смартфонов вынуждены «стоять в очереди».

Главным фактором дефицита стал стремительный рост инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Технологические гиганты ускоряют создание ИИ-инфраструктуры, скупая микросхемы памяти, что напрямую толкает цены вверх. Поэтому рост себестоимости неизбежно приведет к повышению розничных цен. По прогнозу IDC, средняя цена смартфона в 2026 году вырастет на 14% — до $523.

