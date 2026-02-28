закрыть
28 февраля 2026
  Леонид Невзлин
  • 28.02.2026, 21:25
Иран десятилетиями держал регион в заложниках.

Итак, война с Ираном началась. Сегодня израильтяне провели большую часть дня в убежищах — под звуки сирен и грохот перехватов. Это тяжело, это страшно. Но одновременно это – возможно, начало нового Ближнего Востока.

Иранский режим десятилетиями держал регион в заложниках. Финансировал террористов, строил ядерную программу, убивал собственных граждан. Тысячи иранцев погибли только за последние месяцы — за то, что вышли на улицы и потребовали свободы.

Иран – это угроза, которая висела над Израилем годами. Нацеленная на нас ядерная программа, тысячи ракет «Хизбаллы» на севере, ХАМАС и хуситы. Всё это — щупальца режима, который открыто провозгласил уничтожение Израиля своей целью. Именно эту угрозу мы устраняем прямо сейчас.

Этот режим должен пасть. И сегодняшние события — при всей их тяжести — открывают такую возможность.

Нам предстоят тяжёлые дни. Но именно сейчас закладывается фундамент той безопасности, ради которой всё это и происходит.

Леонид Невзлин, Telegram

