В Беларуси — всплеск заболеваемости ОРВИ
- 3.02.2026, 10:21
- 2,258
64,6% всех заболевших составляют дети.
С 26 января по 1 февраля в Беларуси заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 18% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, 64,6% всех заболевших составляют дети. При этом общее количество зарегистрированных случаев ОРВИ в Минздраве не уточнили.
В министерстве пояснили, что рост заболеваемости происходит на фоне «продолжающейся циркуляции возбудителей негриппозных ОРВИ» — метапневмовирусов, РС-вируса, риновирусов, аденовирусов, сезонного коронавируса, вирусов парагриппа, бокапарвовирусов и вируса SARS-CoV-2. Одновременно отмечается «активная циркуляция» вирусов гриппа А, преимущественно штамма A(H3N2).
В целях профилактики Минздрав рекомендует сократить время пребывания в местах и на мероприятиях с большим скоплением людей в закрытых помещениях, а также по возможности избегать контактов с заболевшими.
При появлении симптомов заболевания гражданам советуют оставаться дома, обратиться к врачу и строго соблюдать его рекомендации.