закрыть
11 мая 2026, понедельник, 10:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси — всплеск заболеваемости ОРВИ

  • 3.02.2026, 10:21
  • 2,258
В Беларуси — всплеск заболеваемости ОРВИ

64,6% всех заболевших составляют дети.

С 26 января по 1 февраля в Беларуси заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 18% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, 64,6% всех заболевших составляют дети. При этом общее количество зарегистрированных случаев ОРВИ в Минздраве не уточнили.

В министерстве пояснили, что рост заболеваемости происходит на фоне «продолжающейся циркуляции возбудителей негриппозных ОРВИ» — метапневмовирусов, РС-вируса, риновирусов, аденовирусов, сезонного коронавируса, вирусов парагриппа, бокапарвовирусов и вируса SARS-CoV-2. Одновременно отмечается «активная циркуляция» вирусов гриппа А, преимущественно штамма A(H3N2).

В целях профилактики Минздрав рекомендует сократить время пребывания в местах и на мероприятиях с большим скоплением людей в закрытых помещениях, а также по возможности избегать контактов с заболевшими.

При появлении симптомов заболевания гражданам советуют оставаться дома, обратиться к врачу и строго соблюдать его рекомендации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров