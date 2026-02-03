Ученые раскрыли секрет долголетия 4 3.02.2026, 10:59

Продолжительность жизни на 55% зависит от наследственности.

Некоторые готовы придерживаться строгих диет и изнурительных тренировок ради долгих лет жизни, однако последние научные данные свидетельствуют, что главный секрет долголетия может быть скрыт не в образе жизни, а непосредственно в генах, пишет New Voice.

Новое исследование, проведенное под руководством специалистов из Копенгагенского университета, выявило, что роль наследственности в продолжительности жизни человека значительно весомее, чем считалось ранее.

До сих пор научное сообщество придерживалось мнения, что генетические факторы определяют лишь от 10% до 30% продолжительности жизни, тогда как остальное зависит от внешних факторов: питания, физической активности, отсутствия вредных привычек и медицинского обслуживания. Однако после детального анализа ученые пришли к выводу, что генетическая предрасположенность отвечает примерно за 55% вариаций продолжительности жизни. Соавторы работы Даниэла Бакула и Мортен Шейбье-Кнудсен отмечают: если темпы старения настолько сильно продиктованы генетикой, то возможности влияния на них через изменение образа жизни достаточно ограничены.

Исследовательская группа базировала свои выводы на изучении данных близнецов. Они заметили важную закономерность: со снижением смертности от внешних факторов, таких как инфекционные заболевания или несчастные случаи, роль генетического фундамента становится все более заметной.

Например, в Англии ожидаемая продолжительность именно здоровой жизни для мужчин сейчас составляет около 61,5 года, а для женщин — 61,9 года. Когда медицина успешно нивелирует риски преждевременной смерти от случайных болезней, на первый план выходят внутренние биологические процессы старения.

Такие результаты подкрепляют аргументы в пользу дальнейшего изучения конкретных генетических вариантов, регулирующих метаболизм и когнитивные функции. Ученые предполагают, что внутренние темпы старения в процессе эволюции были строго оптимизированы вместе с другими сложными признаками организма.

