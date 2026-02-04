В России резко выросла заболеваемость сифилисом 24 4.02.2026, 12:39

9,274

Особенно среди мужчин старше 40 лет.

В России за последние четыре года резко выросла заболеваемость сифилисом, свидетельствуют данные из сборника Росстата «Здравоохранение в России», который приводит «Коммерсант».

Если в 2020 году, согласно оценке ведомства, было зафиксировано 15,3 тыс. случаев заболевания, то в 2024-м (более свежих данных пока нет) — уже 25,1 тыс. Таким образом, рост составил 64,05%. При этом пик по числу выявленных пациентов с сифилисом пришелся на 2022 год, когда в России зарегистрировали 27,8 тыс. случаев заболевания. До 2020 года заболеваемость сокращалась — с 34,4 тыс. случаев в 2015-м. Согласно статистике, сифилис чаще всего встречается у мужчин в возрасте от 40 лет. В этой категории заболеваемость подскочила более чем вдвое — с 4,7 тыс. случаев в 2020 году до 9,7 тыс. в 2024-м.

В профильном ГНЦ дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ уточняют, что за минувший год число случаев сифилиса по сравнению с 2024-м сократилось на 16%. Абсолютных цифр там не привели. Общий рост заболеваемости сифилисом может быть связан с тем, что многие пациенты занимаются самолечением или обращаются в неквалифицированные частные клиники и «часто не долечиваются». «Поэтому мы видим возврат вторичных форм — это поддерживает эпидемический процесс», — пояснил Вадим Покровский, глава специализированного НИО по профилактике и борьбе со СПИДом ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора.

Специалист также связывает рост числа заболевших с ужесточением требований к учету заболеваемости, что само по себе может приводить к росту показателя. «В конце десятых — начале двадцатых годов многие коммерческие клиники, не входящие в систему Минздрава или Роспотребнадзора, просто не сообщали о выявленных случаях ИППП (инфекций, передающихся половым путем). Это сильно искажало официальную картину», — отметил он.

В то же время, согласно отчету Росстата, заболеваемость другими классическими ИППП в России сокращается с 2015 года. Так, число случаев трихомониаза за это время снизилось на 69% — с 92,1 тыс. случаев до 28,8 тыс. Гонорею выявляли на 64% реже — 9,7 тыс. случаев в 2024-м против 27,1 тыс. в 2015-м. Заболеваемость хламидийными инфекциями сократилось на 58% (с 60,5 тыс. до 25,6 тыс.). Количество официально зарегистрированных новых случаев ВИЧ уменьшилось со 100,2 тыс. до 48,4 тыс., следует из данных ведомства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com