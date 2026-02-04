Помилованные Путиным «герои СВО» устроили перестрелку с полицейскими на Рублевке 29 4.02.2026, 21:03

И убили таксиста.

Вечером 3 февраля двое мужчин открыли огонь по полицейским в Москве, которые пытались задержать их по делу о похищении и убийстве человека в Пензенской области, сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк. Она уточнила, что перестрелка произошла в доме на Рублевском шоссе — в результате один из подозреваемых был убит, второго задержали. Позднее Волк сообщила, что злоумышленники также расправились с таксистом, который подвозил их до столицы.

ГосСМИ публиковали ориентировку на подозреваемых — 41-летнего Михаила Леонтьева и 39-летнего Алексея Ланчикова. Оба были ранее судимы за убийства и другие тяжкие преступления. По данным источника «ВЧК-ОГПУ», в 2022 году их завербовала в колониях ЧВК «Вагнер» для участия в войне против Украины. По истечении контрактов они вернулись на гражданку, как минимум один из них получил помилование от президента Владимира Путина. Источник уточнил, что это был Леонтьев, его же застрелили полицейские.

До отправки на войну он отбывал 23-летний срок за убийство в колонии № 5 Пензенской области. Согласно приговору, в 2014 году Леонтьев и его друг по фамилии Косолапов застрелили двух человек — Марию Липилину и Рамиля Кадышева, а также украли у них мобильный телефон, ювелирные изделия и автомобиль Kia. А за некоторое время до этого фигуранты ограбили священника. Сообщник Леонтьева позднее совершил суицид, перед смертью сообщив о совершенных преступлениях.

Ланчиков до отправки на фронт отбывал срок в той же пензенской колонии — в 2014 году его приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера над девушкой, которая находилась в бессознательном состоянии, выяснило «Агентство» из утечек полицейских сводок. При этом Ланчиков был судим несколько раз. В мае 2024 года он получил статус ветерана боевых действий.

По данным ООН, для участия в войне в Украине были завербованы 170 тысяч осужденных россиян, совершивших насильственные преступления. Согласно подсчетам «Верстки», за три года боевых действий вернувшиеся с фронта «герои СВО», убили и покалечили как минимум 750 человек. На февраль 2025 года было известно о 378 погибших и 376 серьезно пострадавших.

