Это едва ли не единственный раз, когда Путин не соврал 2 Сергей Фурса

4.02.2026, 18:04

Правитель Кремля может надувать щеки, но денег на войну все меньше.

Украинцы смеются над фразой Путина о том, что снижение экономики в России в 2025 году было плановым и рукотворным. Оно, конечно, может звучать так же бредово, как боевые комары и захваченный Купянск. Как «все идет по плану». Но парадокс в том, что тут Путин не врет.

Что стало основным фактором экономического падения в России в 2025 году? Высокая учетная ставка. Которую сознательно задрал на очень высокий уровень российский Центральный банк. Почему? Может быть, Набиуллину завербовал Буданов и поэтому она сознательно вредит экономике России? Вот и все российские олигархи целый год жаловались, что их душат.

К сожалению, нет. К сожалению, в российском Центральном банке сидят умные люди. Они увидели значительное ускорение инфляции на фоне финансирования войны и расход тонн денег на финансирование армии. А нет большего врага для экономики, чем выходящая из-под контроля инфляция. И потому они абсолютно сознательно пошли на подавление экономической активности, в первую очередь путем банковского кредитования, чтобы побороть инфляцию. И нужно отдать им должное – они смогли добиться относительного успеха.

Поэтому да, действительно, это правда. Что российские власти сознательно избрали этот путь. Может ли на нем что-нибудь пойти не так? Конечно, может. Но пока что это едва ли не единственный раз, когда Путин не соврал.

Значит ли это, что россияне могут воевать вечно? Конечно, нет. Во-первых, пусть попробуют возобновить рост без ускорения инфляции на фоне пока что ограниченного запуска печатного станка, который необходим для финансирования войны. А во-вторых, способность или неспособность России вести войну зависит не от динамики ВВП, а от наличия денег в бюджете. Конечно, между этим есть корреляция. Но масштаб вызовов несоразмерен. Пусть ВВП упадет на какой-то процент. Денег не хватает на порядок больше. Тем более что с ноября по январь полетели вниз нефтегазовые доходы. И в январе они снизились вдвое. Увеличивая и так огромный дефицит бюджета, который уже трудно финансировать из «тумбочки», потому что деньги там почти закончились.

Да, всегда есть печатный станок. Но мы же видим приоритет – борьба с инфляцией. А трудно бороться с инфляцией, печатая безумные объемы рублей.

Поэтому Путин, конечно, может надувать щеки. Но ресурсов становится все меньше и меньше. И поэтому он идет на «холодомор» Киева. Потому что ему нужно как можно скорее протолкнуть идею капитуляции Украины. Пока еще на фронте не ощутили сокращение расходов на войну на десятки процентов. Потому что когда это произойдет, наступать станет гораздо труднее. И тогда нечем будет аргументировать идею капитуляции.

Поэтому украинцы ждут весну. Потому что тогда эффект от ударов Путина по энергетике будет ощущаться меньше. А эффект от сокращения расходов россиянами – больше.

Сергей Фурса, Facebook

