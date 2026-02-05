Starlink россиян превратился в тыкву 7 Иван Яковина

5.02.2026, 14:22

11,918

Иван Яковина

Это событие может стать переломным моментом во всей войне.

Забавно читать комментарии Z-военкоров насчет отключения им Starlink. Сначала они не верили, что это вообще может случиться, и вовсю смеялись над «фантазиями» Федорова, который предложил Маску отключить «левые» терминалы. Типа «да кто он такой, чтобы Маск его слушал? Илон — наш слоняра».

Потом, когда Маск согласился, они начали беспокоиться: «Хм, если это случится, то надо будет вызвать посла США в МИД РФ и выразить ему протест».

Затем уговаривали себя, что и украинцам Starlink тоже отключат, поэтому типа «не все так ужасно».

Дальше у них была большая дискуссия на тему «А где же наш Starlink? Неужели мы не можем сделать такое же?» (Конечно, не могут, но предпочитают думать, что просто все деньги украли — это не так тоскливо).

А сейчас, когда все их терминалы превратились в тыкву, а украинские продолжили работать, они в полнейшей растерянности. Думаю, сидят с открытыми ртами, смотрят в черные экраны своих ноутов и не знают, что делать.

Они все давно уже пересели на Starlink, альтернативы ему в российской армии просто нет.

Без Starlink ни о каком оперативном взаимодействии соседних частей, ни о каком управлении наземными и дальнобойными дронами, ни о какой передаче больших объемов данных на командные пункты полков и бригад можно уже и не говорить.

Я думаю, это событие может стать переломным моментом во всей войне. Украина получила очень серьезное преимущество на поле боя и вокруг него. Я вообще не очень понимаю, как они дальше собираются наступать без спутниковой связи. По-моему, сейчас, в эпоху дронов, это просто невозможно.

Иван Яковина, «Фейсбук».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com