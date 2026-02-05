Starlink россиян превратился в тыкву

Starlink россиян превратился в тыкву7
- Иван Яковина
- 5.02.2026, 14:22
Это событие может стать переломным моментом во всей войне.
Забавно читать комментарии Z-военкоров насчет отключения им Starlink. Сначала они не верили, что это вообще может случиться, и вовсю смеялись над «фантазиями» Федорова, который предложил Маску отключить «левые» терминалы. Типа «да кто он такой, чтобы Маск его слушал? Илон — наш слоняра».
Потом, когда Маск согласился, они начали беспокоиться: «Хм, если это случится, то надо будет вызвать посла США в МИД РФ и выразить ему протест».
Затем уговаривали себя, что и украинцам Starlink тоже отключат, поэтому типа «не все так ужасно».
Дальше у них была большая дискуссия на тему «А где же наш Starlink? Неужели мы не можем сделать такое же?» (Конечно, не могут, но предпочитают думать, что просто все деньги украли — это не так тоскливо).
А сейчас, когда все их терминалы превратились в тыкву, а украинские продолжили работать, они в полнейшей растерянности. Думаю, сидят с открытыми ртами, смотрят в черные экраны своих ноутов и не знают, что делать.
Они все давно уже пересели на Starlink, альтернативы ему в российской армии просто нет.
Без Starlink ни о каком оперативном взаимодействии соседних частей, ни о каком управлении наземными и дальнобойными дронами, ни о какой передаче больших объемов данных на командные пункты полков и бригад можно уже и не говорить.
Я думаю, это событие может стать переломным моментом во всей войне. Украина получила очень серьезное преимущество на поле боя и вокруг него. Я вообще не очень понимаю, как они дальше собираются наступать без спутниковой связи. По-моему, сейчас, в эпоху дронов, это просто невозможно.
Иван Яковина, «Фейсбук».