Белорусский диетолог рассказала, есть ли реальный вред от позднего ужина 12 5.02.2026, 20:21

Сколько часов должно пройти между ужином и сном?

Белорусский врач-диетолог, телеведущая Светлана Кашицкая в эфире телеканала «Беларусь 1» сказала, что она никогда не ужинает раньше 22-23 часов, потому что поздно приходит с работы.

«Миф «не есть после 18 часов» подходит тем, кто ложится спать в 21 час. Я ложусь спать поздно, у меня не получается раньше, и поэтому я и ужинаю поздно», - отметила диетолог.

По ее словам, ужин должен состояться за 2-4 часа до сна.

«Я ужинаю поздно. Посмотрите, как шикарно я выгляжу всю свою жизнь», - заметила Кашицкая.

По ее словам, очень много сейчас страшилок. И про поздний ужин, и про яйца, и про молоко, и про хлеб.

«Говорят: «Исключите хлеб». Зачем? Там огромное количество витаминов», - отметила врач-диетолог.

По ее словам, исключить нужно белый хлеб, батон, то, что на пшеничной муке высшего сорта. Вместо него выбирать продукт на муке цельнозерновой, ржаной (эта мука должна идти первой в списке на упаковке). Кроме того, хлеб с сухофруктами и семечками – это очень калорийный продукт.

Говоря о вреде молока с определенного возраста, Светлана Кашицкая заметила:

«Правда в том, что с возрастом у многих людей развивается чувствительность к молочному белку казеину или к лактозе».

В этом случае, лучше молоко из своего рациона убрать, но оставить там кисломолочные продукты (кефир, простоквашу, несладкий йогурт). Так вы получите легкоусвояемый кальций, который после 50 лет необходим.

