Ждать ли чего-то от переговоров 5 Петр Олещук

6.02.2026, 17:05

«Процесс ради процесса» без «большой сделки».

Очередной раунд трехсторонних консультаций в Абу-Даби (запланированный на 4–5 февраля 2026 года) стал продолжением начатого в январе переговорного формата при посредничестве США.

Логика февральского раунда читается только в связке с событиями предыдущих недель. Во-первых, это обострение ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины в морозный период. Во-вторых - эволюция рамки переговоров, где территориальный компонент и гарантии безопасности остаются наиболее конфликтными темами.

Публичные позиции сторон в февральском раунде можно описать как не очень конкретные. Украина и США детализируют рамку (что именно обсуждается, в каких форматах), тогда как РФ чаще подчёркивает неизменность«условий» и продолжение войны до «нужных решений» Киева.

В более широкой рамке переговоров Кремль в январе публично связывал возможность соглашения с территориальным требованием. «Уступкой» всей территории Донбасса. Этот элемент важен для интерпретации «неизменности позиции», о которой говорили в феврале.

Несмотря на закрытость содержания, из публичных выступлений и контекста январского раунда прослеживаются несколько «узлов», от которых зависит не только результат этого трека, но и геополитические последствия.

Первый узел — механика прекращения огня и параметры деэскалации, включая прекращение ударов по критической инфраструктуре. Украинская и европейская риторика напрямую привязывает переговоры к проблеме «зимней кампании» РФ против энергетики.

Второй узел — территориальное урегулирование, где Донбасс в публичной плоскости обозначается как главная точка расхождения.

Третий узел — гарантии безопасности и механизм реагирования на возможные нарушения перемирия. В публичной дипломатии Украины и партнёров этот блок приобретает многоуровневый характер.

По состоянию на 5 февраля можно попробовать выделить три базовых сценария дальнейшего развития событий.

«Процесс ради процесса» без «большой сделки»

Гуманитарные шаги, технические договорённости по снижению рисков эскалации. Все, чтобы показать главному зрителю (президенту США Д. Трампу), что стороны его уважают, уважают его мирные инициативы, готовы вести переговоры и даже показывать какой-то «конструктив». Но дальше демонстрации не идти.

Постепенное «складывание» рамки прекращения огня с многоуровневым мониторингом и гарантиями. Не смотря ни на что, формат прекращения огня все же нарабатывается, но остается вопрос о политическом решении. И тут главная проблема в российском диктаторе. Когда будет готов прекратить огонь Путин? И будет ли вообще? Может ли на это повлиять кризис в российской экономике? Ответов на эти вопросы ни у кого нет.

Затягивание/имитационная динамика

Контакты продолжаются, но РФ не меняет базовые условия, а Украина и партнёры отвечают усилением санкций и военной поддержки.Здесь будет важно, как на затягивание и имитацию будут реагировать «Запад» и США? Будут ли санкции? Давление на Россию? Если будет, то тогда «формат Абу-Даби» в конечном счете может некоторым образом усилить позиции Украины.

В итоге февральский раунд следует рассматривать не как «момент истины» в смысле немедленного политического финала, а как проверку способности сторон конвертировать переговоры в конкретные шаги.

Петр Олещук, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

