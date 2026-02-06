14 мая 2026, четверг, 18:06
В Беларуси нашли радиоактивные грибы

Уровень цезия-137 был выше нормы почти в 133 раза.

В декабре прошлого года специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья снова провели исследования продуктов питания и воды. В некоторых из проб эксперты зафиксировали превышение радиации почти в 133 раза выше нормы. Smartpress.by узнал подробности.

По данным организации, большая часть проверенных продуктов оказалась безопасной. В государственном секторе провели исследования 79 проб – ни в одной из них опасных превышений не было. Радиационный фон в воде и продуктах, поступающих через официальные каналы, соответствовал установленным требованиям.

Иная картина сложилась в частном секторе. Здесь проверили 44 пробы продуктов, и в 15 случаях – это более трети – уровень цезия-137 оказался выше нормы. Все превышения были связаны с грибами: в 12 пробах радиацию обнаружили в свежих грибах и продуктах их переработки, ещё в трёх – в сушёных грибах.

Превышения гигиенических нормативов зарегистрировали сразу в четырёх районах Гомельщины:

Гомельском,

Ветковском,

Кормянском,

Наровлянском.

Разброс значений оказался значительным. Для свежих грибов и продуктов из них при допустимой норме цезия-137 в 500 Бк/кг минимальный показатель составил 568 Бк/кг в Наровлянском районе, а максимальный – 66365 Бк/кг в Гомельском (больше нормы в 130 раз).

Сушёные грибы также показали превышения. При нормативе 2500 Бк/кг содержание цезия-137 колебалось от 2502 Бк/кг в Гомельском районе до 33410 Бк/кг в Ветковском, что означает превышение более чем в 13 раз.

