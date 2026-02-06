Ученые рассказали, как отказ от курения и алкоголя влияет на здоровье 12 6.02.2026, 18:25

ЗОЖ явно продлевает жизнь.

Вы наверняка встречали кого-нибудь, кто злоупотреблял вредными привычками, но все равно дожил до глубокой старости. Неужели ЗОЖ не продлевает жизнь? Данные нового исследования доказывают обратное. Согласно новой научной статье международной группы ученых, почти треть случаев возникновения рака в разных странах связана с пристрастием людей к алкоголю или сигаретам, пишет «Нож».

Если верить более ранним исследованиям, примерно 44% смертей от рака были вызваны причинами, которые можно было предотвратить или контролировать. При этом, по словам авторов свежей работы, их коллеги обычно изучали влияние одного фактора на вероятность возникновения онкологии. Они решили исправить это, проведя новое исследование.

Команда проанализировала глобальные данные о случаях заболевания 36 видами рака в 185 странах за 2022 год. Ученые стремились выявить влияние 30 факторов — от курения до наличия инфекций — на имеющуюся статистику. Далее специалисты сопоставили всю информацию с аналогичными данными за 2012 год.

Исследователи пришли к выводу, что почти 40% новых случаев рака во всем мире потенциально можно было избежать. По их данным, около 7 млн диагнозов были связаны с контролируемыми факторами риска — в первую очередь с табакокурением, инфекциями и употреблением алкоголя.

Авторы работы надеются, что их результаты помогут разработать программы по профилактике рака для мужчин и женщин в разных регионах мира. Согласно их выводам, реклама отказа от вредных привычек может стать «одним из наиболее эффективных способов потенциального снижения заболеваемости раком в будущем».

