15 мая 2026, пятница, 11:38
Как кофе на самом деле влияет на давление?

  • 7.02.2026, 9:55
Получены результаты новых исследований.

Кофе давно стал частью ежедневных ритуалов миллионов людей, но для тех, кто имеет повышенное артериальное давление, он часто вызывает сомнения. Специалисты отмечают: полностью отказываться от кофе не нужно — важна умеренность и понимание собственных показателей.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Артериальное давление считается нормальным при значениях ниже 120/80 мм рт. ст. Постоянные показатели от 140/90 и выше уже свидетельствуют о гипертонии — заболевании, которое часто не имеет симптомов и повышает риски инсультов и сердечных приступов. Около трети взрослых имеют высокое давление, и почти половина из них не контролирует его должным образом.

Кофеин стимулирует сердце, ускоряет пульс и сужает сосуды, что может приводить к повышению артериального давления. Пик действия наступает через 30-120 минут после чашки, а выведение длится до шести часов. Реакция зависит от возраста, генетики и того, привык ли организм к кофеину. Исследования показывают: после употребления кофе систолическое давление может вырасти на 3-15 мм рт. ст., диастолическое — на 4-13.

Вместе с тем научные обзоры, охватившие более 315 тысяч человек, не выявили связи между регулярным потреблением кофе и риском развития гипертонии. Однако отдельное японское исследование показало: у людей с очень высоким давлением (от 160/100) две и более чашки в день могут повышать риск сердечно-сосудистых осложнений. Для людей с нормальным или умеренно повышенным давлением такой связи не зафиксировано.

Стоит учитывать и другое: кофе содержит сотни биологически активных соединений. Некоторые из них, в частности фитохимические вещества, могут даже положительно влиять на сосуды и помогать регулировать давление.

Эксперты советуют придерживаться простых правил:

регулярно измерять давление и учитывать особенности здоровья;

следить за количеством продуктов с кофеином и избегать их перед измерением артериального давления;

уменьшать дневную дозу и не пить кофе во второй половине дня, чтобы не ухудшать сон;

ограничиваться четырьмя чашками или меньше, при необходимости переходить на кофе без кофеина;

при показателях 160/100 и выше — свести потребление до одной чашки и проконсультироваться с врачом.

Напомним, ранее мы сообщали, почему короткий отдых подходит не всем и как правильно организовать дневной сон.

